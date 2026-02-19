El tremendo enfado de Dani al descubrir la 'cara oculta' de la obra de Susi e Iván

Tras varios meses de obra para transformar el garaje de la casa familiar en un apartamento para Susi e Iván, Marisol y Dani por fin pueden ver la nueva vivienda en un 'house tour' que no va a dejar a nadie indiferente: "Comprar un piso hoy, para gente que está empezando es imposible", explicaba el padre. No habían entrado por la puesta y Marisol ya estaba proponiendo mejoras y dando su opinión.

Al entrar han descubierto una vivienda reformada, llena de encanto y mucho espacio y luminosidad. ¡No le falta un detalle! Tanto Dani como Marisol han alucinado al ver el radical cambio que ha sufrido la casa de su hija: "Parece más grande", decían. A pesar de la buena impresión que han tenido, han descubierto que parte de la decoración del salón es de la casa familiar: "Se están trayendo todo", se quejaba Daniel.

Iván y Susi están muy orgullosos de cómo ha quedado la casa. Los cuatro han visto el salón, la habitación y el baño del apartamento recién reformado. Con tanto espacio, a Dani ha empezado a sospechar: "Qué pasada. ¿De dónde ha salido tanto espacio?", preguntaba. Los padres les han propuesto hacer un cambio de casa de todo lo que les ha gustado.

"¿Cómo no me voy a dar cuenta?"

Y tanto espacio, tenía que haber salido de alguna parte. Tras su noche como vigilante en el pasillo, Dani ha descubierto la ampliación que han hecho Susi e Iván durante la obra de su nueva casa. El Jiménez ha abierto la ventana y ha descubierto un muro que le tapaba todas las vistas: "Yo no sé si tú sabes que una ventana se utilizaba para mirar, para claridad, para la ventilación", se quejaba a su yerno Iván.

El enfado de Dani ha sido muy fuerte, pues no entendía por qué Susi y su pareja habían construido un muro delante de una ventana: "¿Cómo no me voy a dar cuenta? Tampoco tienes que ser muy listo", decía él. Por su parte, Iván se ha excusado diciendo que, aunque está mal, nunca le ha visto mirando por la ventana.

El plan infalible para disimular el muro de la ventana

A pesar de eso, el novio de Susi tiene un plan para arreglar esta obra de ingeniería que ha creado. Para conseguirlo ha tenido la ayuda de José, su cuñado, que ha entrado en la casa con un bote de pintura y un rodillo para pintar el nuevo muro: "Antes veías al vecino, ahora vas a ver una pared bien iluminada. Por la tarde te va a dar sombra", explicaba el novio de la Rebe.

Ante la lluvia de ideas que han tenido los cuñados, Dani no ha podido salir de su enfado: "Mis yernos no sé si han venido a casarse con mis hijas o a fastidiarme a mi la vida. Solo falta que me pongan una tapia en mi casa y me quede dentro", reconocía. Y aburrirse, parece que no se aburren los Jiménez, pues no han sido los únicos cambios decorativos a los que se tienen que enfrentar. ¡Incluso Marisol ha llegado con una sorpresa!