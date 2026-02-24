Daniel Montero 24 FEB 2026 - 17:22h.

Adif se llevó material de la zona del siniestro de Adamuz sin avisar a la jueza.

La jueza pide que devuelvan todo lo que tienen y que se abstengan de hacer ninguna prueba sin su autorización.

Sobre la investigación del accidente de Adamuz, en las últimas horas hemos sabido que Adif se llevó material de la zona del siniestro que la jueza quiere incluir en la causa y eso ha generado una nueva polémica.

Un informe de Ineco, empresa de ingeniería pública, explica que Adif trasladó algunos materiales del accidente de Adamuz (Córdoba) que no habían sido precintados, con el objetivo de preservarlos, después de que ni la Guardia Civil ni la comisión independiente que investiga el accidente (CIAF) aplicaran medidas cautelares sobre los mismos, quedando expuestos a su deterioro.

"El día 22 de enero, tras el rescate de los dos últimos fallecidos, se retiró del lugar del accidente tanto el personal investigador de la CIAF como el de la Guardia Civil, después de haber recogido todo el material probatorio que consideraron pertinente, y sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, quedando los cupones expuestos al deterioro", recoge la introducción del informe.

La noche del 22 el jefe de zona da una orden verbal a ADIF para que recoja otros restos entre lo que no se han llevado los equipos. El problema es que no fue hasta el día 27 que el juzgado autorizó a Adif a acceder a la zona. Adif no avisó al juzgado de que se llevaba ese materia. El día 30 van de nuevo los equipos a medir a la zona y entonces se enteran de que ADIF se ha llevado trozos de la vía y los reclaman. Se enteran de que están en Córdoba en un almacén y los agentes van allí y precintan las muestras, con las que ya se estaban haciendo pruebas de dureza. ADIF dice que si no se hubieran llevado el material, habría acabado en un vertedero. Ese es su argumento.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha publicado ese documento en 'X', en respuesta a un oficio que la Guardia Civil ha presentado ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), en el que hace mención a esa retirada de materiales de soldaduras por parte de Adif "sin advertirlo ni solicitarlo", según confirmaron a Europa Press fuentes del caso.

El informe de Ineco se elaboró según el Ministerio, precisamente, para dar trazabilidad a la retirada y posterior depósito en la base de mantenimiento de alta velocidad de Hornachuelos (Córdoba) de soldaduras pertenecientes a la cabecera sur del puesto de banalización (PBA) de Adamuz, tras el accidente del 18 de enero.

En el mismo se defiende que se procedió a su traslado a la base, "sin que hayan sido manipulados o alterados, y estando en todo momento a disposición judicial", además de que, previamente a su retirada, se detalló la ubicación en vía de estas soldaduras.

La jueza les ha dicho que devuelvan todo lo que tienen y que se abstengan de hacer ninguna prueba sin su autorización.