Lo último sobre la investigación de Adamuz: vías antiguas, soldaduras dudosas

Los expertos dicen que la ley permite usar trozos de vía antigua aunque no es lo más aconsejable

Adamuz, ¿un accidente extraño?: En España hubo una rotura de vías cada tres días en 2024

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en el tramo en el que se produjo el siniestro. Los técnicos centran su atención en el carril y la soldadura de la vía. En el fragmento que corresponde al carril roto del accidente se puede ver que fue fabricado en 2023 por Arcelor bajo la marca Ensidesa. Se instaló entre mayo y junio de 2025 durante los trabajos de renovación de la línea Madrid-Sevilla. Entonces, el carril nuevo se unió con una soldadura a un carril más antiguo, de 1989, es decir, hace unos 36 años.

En las obras de renovación, pues, se mezclaron materiales viejos y nuevos. Puente, que habló de una renovación integral, dice ahora que se refirió a que la vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos, y se sustituye lo que se cree que deber sustituido.

Los expertos dicen que la ley lo permite aunque no es lo más aconsejable

La normativa permite hacer soldaduras con raíles de diferente edad, dicen los expertos, que consideran que no es lo aconsejable, pero está permitido. Ricardo Díaz, químico metalúrgico, analiza esta realidad y aunque deja claro que las leyes de la física te dicen que un material nuevo con uno más fragilizado, más agotado que otro no es lo más aconsejable, pero la normativa lo permite. Pero después de la soldadura lo que podemos haber hecho mal es la conformidad".

Como señala José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, "un carril antiguo no tiene ningún problema, puede seguir funcionando perfectamente, eso sí, pasando las máquinas de la revisión a ver si están en perfecto estado".

La investigación también baraja la posibilidad de un fallo en la composición química o en la uniformidad de la colada que dio lugar al raíl que se rompió. Ahora Adif ha puesto en revisión todo el lote fabricado a partir de una mesa de acero de 200 toneladas. Pero todas estas pruebas tendrán que hacerse ya en el laboratorio.