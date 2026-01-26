Adamuz, ¿un accidente extraño?: En España hubo una rotura de vías cada tres días en 2024

Daniel Montero 26 ENE 2026 - 15:15h.

En 2024 hubo 135 roturas de vía en todo el trazado ferroviario español

Salen a la luz nuevos audios de la conversación de la interventora del Alvia con el centro de control de Renfe tras el siniestro en Adamuz

La polémica sigue centrada en el mantenimiento de las vías y la rotura de ese carril en Adamuz, pero Dani Montero, Investigación Noticias Cuatro ¿estamos hablando de una avería excepcional?

Pues vamos a los datos. En toda la Unión europea la cifra alcanza los 3.000 incidentes de este tipo alertados al año. El último informe de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria explicaba que en 2024 hubo 135 roturas de vía en todo el trazado ferroviario español. Eso supone una cada tres días más o menos. Es decir, sucede con frecuencia.

Entonces ¿Una rotura de vía de este tipo puede no ser detectada? Los especialistas dicen que es complicado, pero a la vista está que en ese caso ha sido así. Los primeros que pueden avisar de una anomalía en la vía son los maquinistas, que han realizado muchas veces ese trayecto. Luego las revisiones periódicas. Pero sobre todo el hecho de que la vía se bloquee por seguridad. Cuando un carril se corta, se frena el paso de energía al tren y eso hace que la vía quede inoperativa

Pero en el caso de Adamuz eso no sucedió. Porque en este caso concreto, las hipótesis dicen que la rotura se hizo al menos dos o tres horas antes de la pasada del tren, a partir de ahí no dio tiempo a reaccionar, pero las dos partes de la vía no llegaron nunca a separarse. Eso hizo que los sistemas de alarma no saltaran y la energía del tren siguiera pasando hasta provocar el descarrilamiento.