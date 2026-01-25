Se publican nuevos audios de la conversación de la interventora del Alvia con el centro de control de Renfe tras el siniestro en Adamuz

AdamuzEste fin de semana han salido a la luz y se han publicado nuevos audios y testimonios sonoros de los instantes posteriores al siniestro ferroviario que dejó 45 muertos el pasado domingo 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz.

Se trata de varias conversaciones telefónicas mantenidas entre la interventora del convoy y el centro de control de Renfe, grabaciones que la propia compañía difundió en un comunicado para subrayar que tuvo conocimiento casi inmediato de lo ocurrido, aunque pasaron varios minutos hasta que se confirmó que el tren estaba completamente detenido.

La conversación de la interventora del Alvia con el centro de control de Renfe

La primera llamada se produjo a las 19:46 horas, apenas tres minutos después del choque. En ella, la interventora se identifica y comunica que han sufrido un accidente grave. Explica que ha recibido un fuerte golpe en la cabeza, que ha perdido el conocimiento durante unos minutos y que desconoce el punto exacto en el que se encuentran.

Dos minutos después, a las 19:48, se registra una segunda conversación. En ese momento, el técnico de Renfe le indica que está gestionando la asistencia sanitaria. La interventora relata que se encontraba en la cabina y que salió despedida tras el impacto.

En la tercera llamada, a las 19:50, el operador de Renfe informa de que el tren se encuentra en las proximidades de Adamuz, antes de llegar a Córdoba, y pregunta si el convoy está parado. La interventora lo confirma y añade que hay más pasajeros heridos, algunos con golpes en la cabeza y sangrado. Desde Renfe se le reitera que se enviará ayuda médica.

Según los datos conocidos, transcurrieron siete minutos desde el momento del choque hasta que se confirmó oficialmente que el tren estaba detenido. Además, hasta las 20:00 horas no se comunicó al servicio de emergencias 112 que había otro tren con heridos, y en esa llamada no se especificó la localización exacta del Alvia.

Además, se ha conocido que los primeros agentes de la Guardia Civil que llegaron a la zona desconocían la existencia del tren accidentado y tuvieron conocimiento de ello gracias a un pasajero, alrededor de las 20:15.

De acuerdo con información del Gobierno, la asistencia a los ocupantes de los vagones que salieron despedidos no llegó hasta las 20:30 horas, es decir, 48 minutos después del accidente.