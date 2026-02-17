Tomanos el tren de la tragedia de Adamuz 29 días después: "Iba muy suave se han notado las reparaciones"

Hoy, 29 días después, el AVE entre Madrid y Andalucía vuelve a funcionar.

Hoy, 29 días después, el AVE entre Madrid y Andalucía vuelve a funcionar. Desde las 6 y media de la mañana, cientos de viajeros han vuelto a embarcar en los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo. Han realizado el mismo trayecto, que estaba interrumpido desde el accidente de Adamuz del 18 de enero.

El ambiente general era de entusiasmo y nerviosismo en los viajeros y también en los que se quedaron en tierra. "Estoy más nervioso yo que ella", decían los que se quedaban, informa Daniel Berbel. "A ver si podemos llegar", decían otros. Treinta trenes de diferentes compañías van a hacer ese trayecto trágico a menor velocidad. Pero es un alivio para los que han visto cancelar muchos de sus billetes en estos días. "Tenía el tren justo después del accidente, así que nerviosa". Otros se alegran de "volver a la oficina y ver a los compañeros".

El servicio se ha reanudado, aunque con algunos retrasos. Esta apertura supone que los trenes vuelven a circular, lentos, por las vías de Adamuz donde ocurrió el accidente, pero ya hoy ha habido incidencias, como destaca Victoria Talero, que ha viajado en el tren del recorrido de la tragedia que costó la vida a 46 personas. "Salimos despacio, pero poco a poco vamos cogiendo velocidad". A 40 minutos de Córdoba todo va puntual.

Por la ventanilla aún vemos restos del tren Iryo que descarriló y contra el que segundos después chocó el Alvia en sentido contrario. Todo apunta a que fue una rotura en la soldadura de la vía lo que hizo que el Iryo descarrilase, pero la investigación va lenta por la falta de autorización judicial en el análisis del carril.

Las vías dañadas han sido reparadas y la normalidad se retoma poco a poco, con unos trenes obligados, eso sí, a reducir su velocidad a 60 km/h por el tramo del accidente. Los pasajeros lo han notado como también que los arreglos se notan porque "el viaje ha sido mucho más suave". La llegada ha sido con 20 minutos de retraso debido a las restricciones de velocidad. A la llegada la gente está tranquila.

En Adamuz siguen tocados. El día del accidente vieron el horror de cerca.Hoy para ellos es un día agridulce. Han retomado sus vidas, sí. Y la vuelta de los trenes por su pueblo es otro pasito adelante.

Óscar Puente espera que en dos días se circule con total normalidad en la línea Madrid-Andalucía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que las restricciones de velocidad impuestas en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se levantarán, como tarde, en dos días, lo que permitirá la vuelta a la total normalidad en ese servicio.

Tras la reapertura de la línea este martes, después de casi un mes cerrada por el accidente de Adamuz (Córdoba), el ministro ha explicado que los trenes están pasando "en marcha a la vista" por ser el primer día de vuelta de las operaciones.

También hay varias limitaciones de velocidad, concretamente en el tramo de Adamuz, pero espera que este miércoles ya se pueda subir a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en ese punto, con la vista puesta en la recuperación total de la velocidad el jueves.

Incidencias anecdóticas

Puente ha explicado que se han producido incidencias "anecdóticas" en ese primer día de servicio, cuando, precisamente a su paso por Adamuz, un maquinista ha creído ver una rotura en una de las torres de la catenaria, pero se ha comprobado que no era así, sino "simplemente un error de percepción", ha dicho.

Fuentes de Adif precisan que un tren se ha detenido 12 minutos en Adamuz al advertir "de una pieza que podría estar suelta". Los equipos de mantenimiento han acudido al lugar y han confirmado que esa pieza no está en servicio y por tanto no afectaba a la circulación.

Respecto a la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario, el ministro ha pedido que confíen, al defender que es uno de los más seguros del mundo. "Hay que volver a la normalidad, a la calma y la confianza se recuperará con hechos, no con palabras. Lo importante es que el tren funcione, que volvamos a la normalidad y que haya buenos parámetros de seguridad para que la gente se siga subiendo", ha añadido.