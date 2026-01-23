El tren auscultador, ultrasonido y el protocolo de Adif: así se revisa la red ferroviaria

Beatriz Benayas 23 ENE 2026 - 20:57h.

En el caso de los más de 15.000 kilómetros de vías, Adif tiene su propio protocolo interno.

El análisis: así se produjo el accidente de Adamuz, según el primer informe

Compartir







Con los accidentes de estos días, analizamos con qué frecuencia se revisa la red ferroviaria. La normativa obliga a hacer revisiones anuales de puentes, pasos a nivel, terraplenes... y en el caso de los más de 15.000 kilómetros de vías, Adif tiene su propio protocolo interno.

Dentro de esos 15.000 kilómetros está la mayor red de alta velocidad de Europa, con 3.700 kilómetros de vías aparte de los más de 11.000 convencionales. Adif, la empresa que se encarga de gestionar la infraestructura, tiene varios métodos para revisar las vías. Una vez al año hace inspecciones visuales en recorridos a pie y mínimo tres veces al año revisa las vías recorriéndolas desde cabina en busca de vibraciones, ruidos o movimientos anómalos.

PUEDE INTERESARTE La imagen de la fractura de carril previa al paso del Iryo que descarriló, posible causa del accidente de Adamuz

Pero luego hay sistemas más complejos como los de ultrasonido para detectar grietas internas o fallos no visibles. La auscultación dinámica que analiza las aceleraciones del tren para detectar posibles defectos y también la auscultación geométrica que revisa la alineación, el ancho de vía y la nivelación con precisión.

Convoys se dedican exclusivamente a recorrer nuestra red ferroviaria en busca de posibles fallos. Una labor de gran importancia ya que por las vías de tren españolas pasan más de 500 millones de viajeros cada año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Con los trenes llamados auscultadores, se realiza el mantenimiento y control de nuestra red ferroviaria. Analizan el estado de los carriles en busca de anomalías que no siempre son visibles, como grietas internas. Como explica Mateu Oliver, decano del Colegio de Ingenieros, "va pasando la corriente y cuando pasas por la vía y ve algo que está mal, salta".

En el tramo de Adamuz finalizaron las obras en mayo de 2025. A partir de ahí se llevaron a cabo varios mantenimientos con el tren Séneca. En octubre una prueba para detectar defectos de nivelación; en noviembre, dos, una revisión a pie y otra donde se analizan las aceleraciones. Por último, en enero hacen una prueba más completa del tramo. Además de todas estas hubo más. Como ha detallado el ministro Óscar Puente, "una prueba de ultrasonido de carril realizada el 10 de noviembre del 2025, hay dos pruebas geométricas realizadas el 8 de septiembre y el 13 de octubre y en ese tramo en torno a 10 kilómetros de un lado a otro, que es lo que hemos fijado se hicieron 13 bateos en 2025.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Adif cuenta con seis de estos trenes laboratorio que asegura están operativos, mientras que sindicatos denuncia su abandono. De los 4 de alta velocidad, dos estarían averiados, uno no homologado y otro inactivo.