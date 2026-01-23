El análisis: así se produjo el accidente de Adamuz, según el primer informe

Daniel Montero 23 ENE 2026 - 15:29h.

La Comisión de expertos que investiga accidente en Adamuz ha hecho público sus primeros descubrimientos, y ya conocemos la causa del descarrilamiento

La imagen de la fractura de carril previa al paso del Iryo que descarriló, posible causa del accidente de Adamuz

La Comisión de expertos que investiga accidente en Adamuz ha hecho público sus primeros descubrimientos, y ya conocemos la causa del descarrilamiento. Lo analizamos al detalle.

El tren descarriló por la rotura de una de las soldaduras. Esa soldadura rota deforma la vía y genera un escalón.

En esta foto, lo que vemos a la izquierda es la marca que detectan los investigadores en uno de los trenes en los convoys a partir del vagón número 2. Lo que vemos a la derecha es la vía. Ellos consideran que es compatible todas esas marcas que encuentran en las ruedas con el golpe de ese mismo carril, por lo cual lo que consideran es que el tren ha pasado y que a partir del vagón número 2 empieza a golpear con ese carril hasta que en el vagón número 5 el carril se desprende, se cae hacia la derecha y provoca el descarrillamiento.

Lo que dicen los especialistas es que la rotura de esa parte provoca un escalón. Ese escalón deja un impacto en la rueda que es la marca que estamos viendo a la izquierda. Esa marca se va incrementando y haciendo más grande hasta que llega al coche cinco, que es el último antes de que se produzca el descarrilamiento.

Entonces, ¿la vía se rompió al paso del Yrio?

No, se rompió antes. Y ¿cómo lo sabemos? Los investigadores pidieron el extracto de los trenes que circularon por esas vías en las últimas 48 horas y revisaron todos los trenes y vieron que los tres últimos trenes que habían pasado tenían las mismas marcas. El primero es las 5:21, dos horas antes del accidente, por lo que es de suponer que en ese momento ya estaba roto el carril. Lo que concluyen los expertos es que los trenes anteriores tienen marcas, pero no tumbaron el rail por lo que no descarrilaron.

Lo estamos viendo en este gráfico que los especialistas han hecho para entender este fenómeno. Cuando la vía está bien, el carril flexa de forma uniforme con el paso del tren. Si la soldadora está rota se produce ese escalón que va dando una y otra vez en la rueda delantera de cada uno de los convoys.

O sea, que la rotura es la causa del descarrilamiento. Pero todavía no sabemos porqué se rompió.

Efectivamente. Ahí lo que dicen los expertos es que todas las hipótesis están abiertas. Lo que han hecho es cortar, con custodia judicial, un metro de vía por cada lado de la zona a estudiar y llevársela a un laboratorio a Madrid para analizar la posible causa de la rotura. También se han llevado la parte de la soldadura del carril paralelo, para analizar su estado y ver porqué una está rota y la otra no. Todo será analizado en los laboratorios del CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.