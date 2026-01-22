Así se hacen las soldaduras termita que deben eliminar las vibraciones de los trenes

La investigación del accidente de Adamuz revisa también, evidentemente, las condiciones de los anclajes y railes.

La soldadura de las vías están en el punto de mira, pero ¿cómo se realiza?

La investigación del accidente de Adamuz revisa también, evidentemente, las condiciones de los anclajes y railes que aguantan en buen estado increíbles fuerzas y pesos con soldaduras muy fuertes. La soldadura de las vías están en el punto de mira, pero ¿cómo se realiza?

El sistema más utilizado en españa es el llamado "soldadura de termita", un proceso muy complejo en el que los raíles se funden, en vez de pegarse unos con otros como antiguamente. Antes había que dejar un espacio entre ellos, para la dilatación que provocaban los cambios de temperatura y eso daba lugar al clásico traqueteo.

Ahora se genera una especie de barra soldada, que elimina el traqueteo y permite a los trenes ir a más valocidad. Salvador García Ayllón, ingeniero civil de las universidad de Cartagena, señala que estñan pensadas para la alta velocidad para amortiguar las vibraciones.

"Hablamos de soldar los raíles, con una mezcla de polvo de aluminio y óxido de hierro, que al fundirse, genera un calor extremo, más de 3000° grados. Ese metal fundido se mete después en un molde de grafito y esto se hace manualmente, soldadura a soldadura. "los soldadores son personas homologadas y cualificadas, se garantiza la trazabilidad porque en cada soldadura hay un troquel en e que se ideinftica al soldador".

"Es un proceso que tiene una garantía de que se ha seguuido un protocolo y se han establecido unas normas de seguridad y que quien lo ha hecho es una persona cualificada", señala Ayllón.

Estas soldaduras de termita aportan robustez a la vía, están diseñadas para eso, para acumular tensiones, y los expertos aseguran, no es nada fácil que se rompan. "Son la parte fuerte para amortiguar tensiones"

La distancia mínima entre 2 soldaduras para tramos de alta velocidad -los trenes van a 200 kms hora o más- son 18 metros. La máxima son 30 metros. No hay antecedentes de una soldadura rota.