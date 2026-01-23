Cristina Herráez 23 ENE 2026 - 16:02h.

Aumenta la polémica por el tiempo que tardaron los servicios de emergencia atender a las víctimas del Alvia.

En el vagón 5 del Iryo: "Notamos un golpe metálico por debajo brutal y el tren se movía como si fuera de papel"

Aumenta la polémica por el tiempo que tardaron los servicios de emergencia atender a las víctimas del Alvia. Cuando llegaron a la zona del Iryo no sabían que había otro tren siniestrado.

Augusto Zunzunegui, viajero del Iryo, asegura de que dos horas después del accidente, no se sabía de la existencia del otro tren del Alvia. "Me sigue sorprendiendo que al otro tren, dos horas después del accidente nadie supiera que estaba allí ni les fuera a prestar ayuda".

Y todos los testimonios coinciden en la confusión inicial. Como señala José María Galán, viajero del cagón 4 del Alvia, "era una escenario de guerra, volátil, incierto, complejo y ambiguo".

Después de varias llamadas a emergencias y de ver luces al fondo sin saber por qué no llegaban las ambulancias. "Allí no nos estaba viendo nadie no había luz, nada de luz", dice Jose María, pasajero del vagón 4 del Alvia, que se puso a andar sobre las 20.20 y a las 20:28 seguía andando paralelo a las vías en un camino muy complicado. "Estuve andando solo viendo cosas que aún tengo en la cabeza", confiesa José María.

Cuando llegó al otro tren, al Irio, sobre las 20:45, estima, avisó a los agentes. "Los propios pasajeros avisaron de que el Alvia estaba siniestrado, pero no lo sabíamos, estaba todo oscuro".

Las Autoridades aseguran los primeros efectivos llegaron al Alvia sobre las 8 y media. "A las 20:00 horas ya se encuentra la primera patrulla y a partir de ahí todo se va desarrollando", dijo Marlaska.

Y, tal y como prueba uno de los audios, Renfe adivirtió a Emergencias de la existencia de heridos en el tren de Alvia a las 20 horas. "Hay un tren que circulaba en la vía contigua que también se ha visto afectado con heridos".

Aunque en medio de la tragedia y la más absoluta oscuridad, las medidas de distancia y tiempo todavía aparecen confusas.