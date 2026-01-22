En el vagón 5 del Iryo: "Notamos un golpe metálico por debajo brutal y el tren se movía como si fuera de papel"

Al margen de la investigación seguimos escuchando, cada día, el relato de muchos de los supervivientes del accidente nos ayudan a entender qué pasó

Cronología de las llamadas de la tragedia de Adamuz: seis minutos de desconcierto

Compartir







Al margen de la investigación seguimos escuchando, cada día, el relato de muchos de los supervivientes del accidente nos ayudan a entender qué pasó. Entre ellos, Óscar, un pasajero que iba en el vagón número 5 del Iryo.

Narra justo el momento en el que descarrila el tren. Sintieron un fortísimo golpe y el tren empezó a oscilar y en ese momento pasó el Alvia. "Íbamos relajados totalmente normal. Notamos un bache y vi que el vagón 6 empezó a inclinarse, me abracé a la mesa, cogí el móvil, mire por la ventana y vi al Alvia que venía a toda velocidad. Pensé que se acababa todo".

Notamos un bache y vi que el vagón 6 empezó a inclinarse, me abracé a la mesa, cogí el móvil, mire por la ventana y vi al Alvia que venía a toda velocidad

Entre los muchos relatos de testigos que estamos escuchando, llama la atención lo que uno de ellos, Augusto, ha narrado esta mañana en Onda Cero. Habla de un fortístimo golpe metálico y de un traqueteo justo antes de descarrilar. "Nosotros lo primero que notamos en el coche 5 del Iryo un golpe metálic brutal como si nos diera algo por debajo del tren, empieza a traquetear, a dar botes a moverse de un lado a otro como si fuera de papel. Yo pensé que se había acabado todo".

Nosotros lo primero que notamos en el coche 5 del Iryo un golpe metálic brutal como si nos diera algo por debajo del tren, empieza a traquetear, a dar botes a moverse de un lado a otro como si fuera de papel

Augusto confirma que nadie sabía que se había chocado con el Alvia. El tren se para a las ocho menos cuarto. La primera ambulancia tarda media hora. Hasta dos horas más tarde del accidente no aparece una persona desde la vía solicitando ayuda y el tripulante sube al coche ocho y grita hay otro tren y está peor que nosotros. Es el Alvia, y nos decían que veían las luces de emergencia y decían por qué no vienen. A nosotros nos trataron muy bien, pero me sorprendió que dos horas después nadie les prestara atención.