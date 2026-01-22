Ana llamó a Boro y este acudió a su encuentro tras 4 días desaparecido: "A casa ya gordo"
Tras la ayuda ciudadana y los esfuerzos de un grupo de bomberos forestales que colaboró con la familia, voluntarios, guardia civil y expertos caninos se encontró a Boro
Alberto, padre de Raquel, la joven embarazada herida en Adamuz, que lucha en la UCI: "Tiene el latido con fuerza, pelea con la madre"
En medio de la tragedia, una buena noticia. Boro ha aparecido. Es el perro de Ana. Llevaba buscándolo desde el accidente y por fin lo ha encontrado, informan D. Jiménez, L Benito, A Martín y A Berro. Hizo un llamamiento a toda España tras declarar entre lágrimas cómo la sacaban del tren mientras ella gritaba que su hermana estaba dentro inconsciente y embarazada. Una vez rescatada su hermana, que lucha por su vida en la UCI, tanto ella como su padre pidieron ayuda para encontrar a su perro Boro. Creían ambos que para su estabilidad emocional sería vital una vez despertara. Porque están convencidos de que despertarán.
Y tras la ayuda ciudadana y los esfuerzos de un grupo de bomberos forestales que colaboró con la familia, voluntarios, guardia civil y expertos caninos, Ana encontró a Boro, que nada más oir su voz en la zona en la que había sido visto corrió a sus brazos. "A casita ya, gordo", le dice mientras acaria el lomo a Boro. El asilvestrado y famoso perro ha pasado 4 días a la intemperie en Sierra Morena, como un bandolero perruno, perdido, asustado y vagando. Una legión de manos acarician sin parar el morro y la cara al perro que ha sido atraído también con una perra en celo. Una pequeña luz entre tanta sombra y desgracia.