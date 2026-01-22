Logo de cuatrocuatro
Sociedad

Ana llamó a Boro y este acudió a su encuentro tras 4 días desaparecido: "A casa ya gordo"

Una imagen de Ana con Boro. Cuatro
En medio de la tragedia, una buena noticia. Boro ha aparecido. Es el perro de Ana. Llevaba buscándolo desde el accidente y por fin lo ha encontrado, informan D. Jiménez, L Benito, A Martín y A Berro. Hizo un llamamiento a toda España tras declarar entre lágrimas cómo la sacaban del tren mientras ella gritaba que su hermana estaba dentro inconsciente y embarazada. Una vez rescatada su hermana, que lucha por su vida en la UCI, tanto ella como su padre pidieron ayuda para encontrar a su perro Boro. Creían ambos que para su estabilidad emocional sería vital una vez despertara. Porque están convencidos de que despertarán.

Y tras la ayuda ciudadana y los esfuerzos de un grupo de bomberos forestales que colaboró con la familia, voluntarios, guardia civil y expertos caninos, Ana encontró a Boro, que nada más oir su voz en la zona en la que había sido visto corrió a sus brazos. "A casita ya, gordo", le dice mientras acaria el lomo a Boro. El asilvestrado y famoso perro ha pasado 4 días a la intemperie en Sierra Morena, como un bandolero perruno, perdido, asustado y vagando. Una legión de manos acarician sin parar el morro y la cara al perro que ha sido atraído también con una perra en celo. Una pequeña luz entre tanta sombra y desgracia.

