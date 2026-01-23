Lo que pesan los trenes que circulan en la red ferroviaria

Comparamos en igualdad de circunstancias, trenes de 8 vagones: El Iryo Frecciarossa 1000 es el más pesado del grupo

El elevado peso del tren Iryio es una de las razones que dado el Ministro para explicar las muescas en sus ruedas. Vamos a ver cuánto pesan los trenes que circulan por nuestro país.

Comparamos en igualdad de circunstancias, trenes de 8 vagones. Y nos encontramos que efectivamente los trenes Iryio, el modelo Frecciarossa 1000 pesa hasta 500 toneladas. Sus vagones son pesados porque tienen la tracción distribuida, es decir, no hay un gran vagón maquinista que tira del resto sino que los motores están destribuidos bajo cada vagón.

El Iryo Frecciarossa 1000 es el más pesado del grupo. Esto se debe a que utiliza tracción distribuida (los motores están repartidos por todo el tren, no solo en los extremos), lo que requiere más componentes mecánicos bajo cada vagón. Es un tren muy robusto diseñado para alcanzar los 360 km/h.

Hay varios modelos de AVE, nos centramos en el S-103, modelo Siemens Velaro cuyos vagones también son tractores, pero pesan menos que el Iryo. Al igual que el de Iryo, el Siemens Velaro del AVE también usa tracción distribuida. Sin embargo, su construcción en aleaciones de aluminio lo hace significativamente más ligero que el modelo italiano. Llega hasta las 425 toneladas.

Y es curioso el caso del tren de Ouigo, modelo Alstom Euroduplex. Cada vagón, aunque sean de dos pisos, pesan mucho menos ¿por qué razón? Porque no tiene motores en sus ruedas. A pesar de parecer más masivo, los coches de pasajeros son relativamente ligeros porque no llevan motores; la tracción se concentra en dos cabezas tractoras (locomotoras) en los extremos. Si restamos el peso de las locomotoras (unas 68-70 toneladas cada una), los vagones de pasajeros de dos pisos pesan sorprendentemente poco por eje. Los trenes Ouigo mantienen el sistema tradicional de una locomotora, sin capacidad de albergar pasajeros tanto en la cabeza como en la cola. Pesan entre 424 y 444 toneladas.