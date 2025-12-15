Lara Guerra 15 DIC 2025 - 17:38h.

Iñaki Anasagasti comparece en 'Todo es mentira' tras la detención de Julio Martínez, empresario vinculado a Zapatero

Iñaki Anasagasti, exsenador del PNV, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Julio Martínez, empresario vinculado a Zapatero y detenido en la investigación Plus Ultra borrase información antes de su detención. En primer lugar el exsenador explica que "una persona que ha tenido tantísimos años chavismo, el madurismo y con sus viajes continuos a Venezuela pasando teóricamente por mediador...tú para serlo las dos partes tiene que aceptar. Si solo acepta una, tú eres parte de parte.

Asimismo, el exsenador del PNV confiesa que "hubo unas elecciones en Venezuela el año pasado en las que ganó la oposición; hoy es el día en el Zapatero no ha reconocido esa victoria. Está actuando como el gobierno de Nicaragua, China o Rusia. Por tanto, Zapatero es extremadamente sospechoso, especialmente sus viajes allí".

Además, Iñaki confiesa que intentaron conversar en varias ocasiones con él: "Nosotros hemos tratado de hablar varias veces con él porque claro su relación es tan buena con el gobierno de Maduro que como había presos allí pues para que se interesara por ellos. Sin embargo, el exsenador asegura que "nos decía que sí, pero nunca hizo nada. Se quedaron encarcelados y Zapatero no se preocupaba por absolutamente nada de esto. Tiene dos hijas trabajando en Venezuela; por deducción eso huele absolutamente fatal".

Por otro lado, sobre las declaraciones de Koldo García sobre que Zapatero se habría enriquecido gracias a los negocios en Venezuela, a lo que Anasagasti asegura que "no me sorprende. Yo le conocí en el año 86 y llegó un momento en el que la situación de Venezuela se complicó cuando Chávez decretó el cierre de Caracas Televisión. Que no hiciese nada el gobierno de España me sorprendió".

Tras esto, Iñaki pregunta: "Entonces ¿Quién estaba de embajador de Zapatero en Caracas? Raúl Morodo. Este señor se convirtió en un instrumento del chavismo y la prueba está en que ha sido juzgado por todo esos que decís vosotros y ha sido condenado a cárcel él y su hijo. Entonces, si tú embajador es corrupto pues algo le facilitaría a Zapatero en Caracas, él ha tenido casa allí y ha estado en todos los 'jaraos'.

Por último, Anasagasti añade: "En el caso de Ábalos me imagino que ya contará. Delcy Rodríguez al principio se dijo que no podía pisar territorio europeo y el aeropuerto de Barajas forma parte de él, pero no fue la noticia fundamental, sino las maletas que trajo".