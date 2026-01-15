'En boca de todos' capta una escena de tensión entre la madre de los presuntos pedófilos y los vecinos

Continúa la intranquilidad en San Fernando de Henares, donde varios vecinos denuncian la presencia de dos presuntos pederastas, que se dedican a hacer fotos de sus hijos sin camiseta y semidesnudos y a publicarlas en una cuenta privada de sus redes sociales.

‘En boca de todos’, muy comprometido con este caso, ha querido acompañar una jornada más a los denunciantes, con los que ha podido hablar en directo. Además, las cámaras de nuestro programa han podido captar una escena de tensión entre la madre de los presuntos pedófilos y los padres de los menores.

La madre de los presuntos pedófilos se enfrenta a los vecinos

Mientras que los vecinos siguen denunciando la presencia de varias fotografías de sus hijos en las redes sociales, la madre de los dos presuntos pederastas sigue defendiendo su inocencia y lo ha vuelto a hacer, plantándoles cara en una escena que han podido recoger las cámaras de ‘En boca de todos’.

“Se ha liado lo más grande cuando la madre ha salido de la casa y se ha encontrado con los vecinos”, explicaba nuestro reportero, que ha conseguido captar esas imágenes. En ellas, se veía a la familiar de los presuntos pedófilos muy nerviosa y hablando con unos padres que exigían que tomara medidas con sus hijos.

“La madre les ha dicho a estas personas que se lo están inventando, que no son pederastas y que sus hijos son unos enfermos que se van de San Fernando de Henares porque no aguantan la presión, pero que esas imágenes que publican en redes sociales no son las de un pederasta”, explicaba nuestro compañero, antes de mostrar las imágenes.

Las cámaras han sido testigo de ese momento y hemos podido verlo en el programa ‘En boca de todos’. En el vídeo, se puede ver a la madre de los presuntos pedófilos fuera de sí y declarando: “No me interesa hablar con ellos, mis hijos ya se van”, decía. Era tras decir esa frase cuando una de las afectadas se acercaba a ella para enseñarle una de las imágenes publicadas por los dos supuestos pederastas: “Es mi hijo, es menor de edad y no se le puede grabar… ¿Qué no entiende?”.

Los padres de los menores de edad han descrito algunas de las publicaciones que los presuntos pedófilos hacen en sus redes sociales y han pedido que se tomen medidas. El programa estará presente en la reunión entre el alcalde y los vecinos y veremos entonces si decide tomar medidas.