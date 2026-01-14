'En boca de todos' se traslada hasta el lugar donde los padres aseguran estar aterrados por la seguridad de sus hijos

'En boca de todos' se ha trasladado hasta San Fernando de Henares, en Madrid, para hablar con un grupo de padres que están muy preocupados porque aseguran que en el barrio hay unos presuntos pederastas que hacen fotografías a los niños en la calle e incluso en el patio del colegio cuando hacen gimnasia y denuncian la situación para que alguien haga algo.

María, una de las madres afectadas cuenta que su hijo ha sido fotografiado: ''A mi me avisaron a finales de diciembre, una vecina me pasó la fotografía de mi hijo y en ese momento mi hijo tenía 18 meses. Salía con su padre aquí al supermercado a comprar que está justo abajo y salía con un pantaloncito corto y sin camiseta, él estaba en el portal, mi marido no lo vio y le sacó la fotografía. Interpusimos denuncia ante la Policía Nacional. No nos han informado de absolutamente nada''.

Otro de los padres explica lo que exigen: ''Como portavoz de algunos vecinos que tienen miedo a salir, porque no saben dónde se los van a encontrar, pues que las autoridades competentes investiguen a estas dos personas y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares nos ayude, puesto que no nos está ayudando en nada. Y solamente pedimos que se vayan de aquí, que nos dejen tranquilos, que podamos salir con tranquilidad, hacer nuestra vida con nuestros hijos y con nuestras familias''.

''El ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido publicar un bando en redes sociales diciendo que vamos a ser investigados por las publicaciones que estamos haciendo nosotros. Son para que la gente de San Fernando de Henares se dé cuenta de que hay dos personas que se están dedicando a fotografiar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos y necesitamos que se vayan de aquí'', denuncia el vecino.

Además, el conserje del colegio explica lo que hacen exactamente estas personas: ''Se mete dentro a hacer fotos a todo lo que se menea, básicamente a los niños, a las madres, a los padres, etcétera. Luego también tengo un instituto al lado que también se ha metido dentro a hacer fotos y las cuelga y todo. Y bueno, pues es un tema que básicamente preocupa y yo estoy a mil ojos por todos lados''.