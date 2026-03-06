Horizonte Madrid, 06 MAR 2026 - 02:14h.

Pablo Cambronero recoge esta "llamativa" información de la base de datos nacional de Hacienda

Con "todo el respeto", en 'Horizonte' tratan un tema "que llama mucho la atención", casi tanto como cuando el propio Pablo Cambronero desveló en el programa el dinero invertido en cuestiones climáticas.

En esta ocasión, el titular que resume un poco el tema es un "taller de vulvas dialogantes desde vivencias trans". Y es que en Honduras en el año 2022 donde se montó este taller de escultura de vulvas, pero lo importante es el objetivo del mismo según señala el exdiputado: "Poner en dialogo corporalidades y las identidades que colocan en común, sometidas, moldeadas, controladas o anuladas la vulva por un sistema cisheteronormado, reflexiones y sentires provocados por la técnica de Escultura con arcilla".

En este caso, Cambronero afirma no tiene un presupuesto único porque proviene de varias partidas. Y, aunque le dijeron que costaba "poquito", unos 350 euros, lo importante es que el exdiputado inició una investigación para descubrir el gasto del Gobierno en esta materia. Para ello se metió en la base de datos nacional del ministerio de Hacienda y esto fue lo que encontró.

Las partidas investigadas: "No he encontrado rastro alguno de este dinero"

Todas las subvenciones de las que va a hablar son del mismo programa, Ellas+: "Lleva en vigor desde 2021. Ha repartido más de 20 millones de euros entre este tipo de asociaciones u ONGs y dicen que va a estar en vigor hasta 2025 y más allá". Ha recopilado en total 58 subvenciones, todas ellas a partir de 2022 porque "2021 ya no hay datos, los borran", aunque al programa de Iker Jiménez únicamente ha traído tres: "El resto son exactamente iguales repartidas por el mundo".

La primera partida de 400.000 euros es del 2023 en Colombia para el proyecto 'Mujeres latinoamericanas y del caribe fortalecen su ciudadanía para la participación política y el liderazgo: una apuesta formativa desde la interseccionalidad, los feminismos y la educación popular' de la entidad Liga Femenina Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. "Tiene una actividad política frenética, es lo único que he detectado. Condenan la actividad de EEUU en Venezuela, condenan lo que está haciendo Irán pero no condenan las situaciones previas de las mujeres en ambos casos siendo una Liga Femenina Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad".

En la segunda de 450.000 euros viajamos hasta Perú, en 2023, para la entidad Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: 'Organizaciones feministas, de mujere indígenas y campesinas, promoviendo la participación política para el pleno ejercicio de sus derechos humanos y la gobernanza democrática'. "Tienen un registro de ataque a personas defensoras y este término se repite compulsivamente con cualquier cosa que tenga que ver con el activismo de la izquierda", señala. Estas son "aquellas que se dedican profesionalmente al activismo, en este caso, de género. Por poner un ejemplo, un grupo batucada", afirma. Además, en sus informes anuales "condenan también la intervención en Venezuela"

Se supone que este dinero lo han recibido "presuntamente" dado que Pablo Cambronero asegura que no ha encontrado "rastro alguno de este dinero". Por otra parte, ha visto un "nexo ideológico" porque todas ellas son "pura ideología".

La última es de 500.000, en 2022 en República Dominicana: 'Mujeres en red. Articulación de organizaciones de mujeres y feministas'. En él ha encontrado el ente premiado de CONAMUCA: "Aportan un resultado muy curioso: En 40 años han empoderado 40.000 mujeres". Un hecho que es "materialmente imposible" de demostrar.

¿De dónde viene este dinero?

Según ha investigado Pablo Cambronero, este dinero se ha invertido "en todos los Gobiernos" a nivel "autonómico, provincial y local" y procede del presupuesto de Cooperación Internacional del ministerio de Asuntos Exteriores o, resumidamente, de los "Presupuestos Generales del Estado".

Esta afirmación indigna a Carmen Porter, quien denuncia públicamente que no se invierta en subvenciones para personas con enfermedades como ELA o los barracones de la Palma.

Sin embargo, al exdiputado le parece "odiosamente llamativo que nadie se interesara por todas estas partidas". De hecho, asegura haber llamado a periodistas con esta información pero, al ser muy complicado demostrar el destino del dinero porque "hay una marea de opacidad y hostilidad en el exterior".