Horizonte Madrid, 06 MAR 2026 - 02:39h.

Un juez da la razón a la escritora tras ser denunciada por llamar a un militante del PSOE "trans no binario" hombre: Lucía Etxebarria responde

Cambronero destapa las subvenciones "opacas" a proyectos feministas con fines políticos: "Vienen de los Presupuestos Generales"

Compartir







La colaboradora de 'Horizonte' y escritora, Lucía Etxebarria, ha ganado un juicio después de haber sido denunciada por haber opinado en redes sociales sobre una fotografía concreta lo siguiente: "Mis ojos ven un hombre". "Ni si quiera dije es un hombre", insiste en el programa.

El problema es que "él" se había "autodefinido" como "mujer", por lo que "él se sentía mujer" al ser "una trans binaria canaria". "Era delirante todo", afirma Lucía Etxebarria, quien se pronuncia sobre el caso en su intervención en 'Horizonte'.

Las consecuencias de su denuncia

Resulta que la abogada de la escritora entra en las redes sociales del denunciante y descubre dos datos reveladores: "Habla de sí mismo en masculino y que en su pueblo le habían dado un premio al Hombre del Año". "Esto es muy fuerte", comenta.

"Cuando esta noticia sale, yo voy a un programa y aparece Daniela Requena del PSOE insultándome, llamándome transfoba", recuerda la invitada. Esto sucedió en el mismo momento en el que "me estaban pegando por la calle", asegura, por lo que decidió pedirles que no se lo dijeran por las consecuencias que tenía. Sin embargo, el programa tomó una decisión: "Echarme por transfoba".

Tiempo después, la Justicia le ha dado la razón: "Si el aspecto de esta persona es notoriamente masculino, qué le voy a hacer". No obstante, antes de ello confiesa que "teníamos tanto miedo que no hablábamos".