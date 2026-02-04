Borrasca Leonardo: ¿Sabías que tienes un permiso climático?

Lidia Camón 04 FEB 2026 - 17:21h.

Los trabajadores tienen un permiso climático creado a partir de la Dana de Valencia

Los trabajadores tienen derecho a ausentarse por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes.

Con las alertas activadas, muchos no habrán podido acudir a sus puestos de trabajo. La ley ampara a los trabajadores que no pueden ir por las alertas o porque sus hijos no tienen cole. Según el Estatuto de los Trabajadores tienen derecho a ausentarse por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes (....) ". Es un permiso retribuido, no recuperable y no hace falta pedirlo con antelación, aunque hay empresas que pueden pedir un justificante.

Por otro lado, se pueden acoger al llamado permiso climático creado a raíz de la DANA de Valencia. Se puede faltar cuando existan "recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento de las autoridades competentes", como son la DGT, la Aemet o Protección Civil.