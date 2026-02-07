Aragón, primer test electoral de 2026

El choque entre las derechas y el desplome del PSOE marcan unas elecciones anómalas

Al igual que pasó a finales de diciembre en Extremadura, estas elecciones van a servir para testar el voto de izquierdas

Las elecciones aragonesas de este domingo, 8 de febrero, son anómalas por varias razones. Principalmente porque es la primera vez en la historia que esta comunidad debe adelantar los comicios, separándolos de las municipales.

A ello llevó la imposibilidad del presidente Azcón de sacar adelante los presupuestos, roto el pacto con Vox que le aupó en 2023 a liderar la comunidad aragonesa.

Las elecciones servirán para testar el voto de izquierdas

El caso es que el escenario postelectoral que se perfila dibuja un panorama muy similar en el que el PP necesitaría de nuevo a Vox para poder gobernar. Queda por saber desde qué posición lo hará cada uno.

Pero estas elecciones, al igual que pasó a finales del pasado diciembre en Extremadura, también van a servir para testar el voto de izquierdas.

Los socialistas, con la exportavoz y exministra Alegría, a la cabeza, se asoman a su peor resultado de la historia de Aragón, mientras el pulso Izquierda Unida-Sumar contra Podemos pinta mal para los morados dentro de una lucha fratricida que amenaza con menguar el espacio de la izquierda en las Cortes aragonesas.