Por qué es tan difícil para los jóvenes encontrar trabajo actualmente, según un estudio de LinkedIn

Marta Egea 08 FEB 2026 - 10:00h.

Según LinkedIn, ya no es suficiente tener un título académico, las empresas demandas habilidades prácticas y capacidad de aportar valor real

Encontrar trabajo cuando se terminan los estudios siempre ha sido un momento crítico en la vida de los jóvenes. Pero, ha sido en los últimos años cuando esa transición se ha vuelto mucho más complicada y larga.

Según un análisis de especialistas de LinkedIn recogido por BBC Mundo, los jóvenes se enfrentan a una “tormenta perfecta”: una economía todavía afectada por incertidumbres macroeconómicas, un mercado de trabajo en proceso de transformación tecnológica con la llegada de la Inteligencia Artificial y una manera diferente de concebir las trayectorias profesionales que ya no sirve la ruta lineal de terminar los estudios, encontrar trabajo estable y conseguir una carrera profesional larga.

Este fenómeno ha sido llamado la “generación del rechazo” porque muchos jóvenes envían centenares de currículos sin obtener respuestas y viven un proceso de búsqueda de empleo frustrante. En nuestro país, estos cambios globales se combinan con una tasa alta de desempleo juvenil, contratos temporales y desajustes entre formación y demanda empresarial.

La crisis de empleo de la “generación del rechazo”

Este término se refiere a una vivencia compartida por muchos jóvenes que, aunque tengan estudios universitarios, se enfrentan a una búsqueda laboral complicada. Durante cinco años, LinkedIn ha encuestado a casi medio millón de personas preguntándoles por sus expectativas laborales.

Sus resultados señalaron que la Generación Z es el grupo más pesimista respecto a su futuro profesional dentro de todos los grupos de edad encuestados. En muchos casos, sus decenas o cientos de solicitudes terminan en rechazo o silencio, incluso para los puestos más básicos.

En nuestro país, este fenómeno resuena con datos que muestran que la tasa de desempleo juvenil lleva décadas siendo superior a la media europea y continúa elevada incluso en periodos de recuperación económica relativa. Se trata de la “pescadilla que se muerde la cola” de alta oferta educativa y bajos niveles de empleo bien remunerado.

Según LinkedIn, la incertidumbre global económica ha llevado a muchas empresas a reducir o posponer la contratación de trabajadores sin experiencia o recién graduados. Esta incertidumbre sobre la futura demanda y los costes empresariales ha hecho que las organizaciones se decanten por perfiles con una mayor experiencia o versatilidad, antes de invertir en personal sin un recorrido profesional.

En España, hay que sumar una abundancia de empleos temporales a tiempo parcial o de baja remuneración, lo que reduce las oportunidades de empleo estable para los jóvenes. De hecho, muchos de estos jóvenes aceptan trabajos que no corresponden con su nivel formativo ni con sus expectativas profesionales perpetuando esa sensación de precariedad.

Otro factor a destacar por los expertos de LinkedIn es la transformación tecnológica acelerada, sobre todo por la Inteligencia Artificial (IA). Según esta encuesta, el 63% de los ejecutivos piensa que la IA puede asumir tareas de nivel básico que antes realizaban los recién graduados, reduciendo las oportunidades de empleo tradicional para aquellos que comienzan sus carreras.

Debido a esto, lo que ahora se exige a los jóvenes son habilidades que la IA no pueda replicar fácilmente como la creatividad, empatía, pensamiento crítico o adaptación. Se comienzan a pedir perfiles híbridos, con formación técnica y competencias transversales que no se suelen enseñar en aulas tradicionales.

El título ya no es suficiente: hay que demostrar valor

Una de las frases que ha destacado el experto en LinkedIn es que “tener un título ya no significa gran cosa”. Ahora es necesario explicar lo que ese título realmente aporta al empleador y demostrar competencias aplicables en el contexto de un empleo real.

En España, esta realidad se encuentra con un sistema educativo que prioriza la adquisición de títulos más que de competencias laborales prácticas, lo que puede hacer que muchos jóvenes con un currículum impresionante sobre el papel no puedan demostrar su aplicabilidad práctica en una entrevista de trabajo.

La falta de experiencia también es un obstáculo para estos jóvenes, ya que muchas empresas piden experiencia previa incluso para puestos de entrada, lo que genera un círculo vicioso: no se contrata porque no se tiene experiencia, y no se gana experiencia porque no se contrata.

Este fenómeno se agrava por la importancia creciente de las redes de contactos profesionales como fuente de oportunidades laborales. Aquellos que no cuentan con redes amplias o con acceso a mentores, prácticas o contactos empresariales se ven en clara desventaja.

Debido a esto, LinkedIn ha puesto el foco en la importancia de desarrollar habilidades que combinen las capacidades técnicas con habilidades humanas o “blandas” como comunicación y resiliencia. Esto se vuelve especialmente evidente cuando la IA y otros cambios tecnológicos transforman las rutinas del trabajo.

En España, varios estudios muestran que existe un desajuste entre lo que se enseña en las aulas y las competencias que luego se valoran en el mercado laboral. Esto se traduce en ofertas de empleo que no encuentran candidatos preparados y en jóvenes que buscan puestos de trabajo que no se alinean con sus habilidades profesionales.