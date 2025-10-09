¿Cómo hacer un currículo perfecto para superar el test de los 6 segundos?

Cuando una empresa recibe un curriculum tarda una media de 5 a 15 segundos en descartarlo.

Los expertos lo llaman el test de los seis segundos del entrevistador

Cuando una empresa recibe un curriculum tarda una media de 5 a 15 segundos en descartarlo. Los expertos lo llaman el test de los seis segundos del entrevistador. No hay que olvidar que los reclutadores, a menudo, tienen cientos de solicitudes en línea para revisar, incluso con algoritmos que ayudan a filtrar muchas de ellas. Y que miran cada uno de ellos en forma de Z, viendo solo detalles. Además, las empresas utilizan herramientas de filtrado para descartar currículums a partir de palabras clave.

¿Qué tiene que tener un curriculum para resultar atractivo?

En Noticias Cuatro, Laura Queijeiro ha estado en una feria de empleo en A Coruña para preguntar directamente a las empresas. Una pista: cuidado con usar IA.

Vivimos la experiencia con Iván, estudiante de Relaciones Laborales, que busca su primer trabajo. “Utilicé una plantilla de internet para partir de una base”, confiesa. La realidad es que venderse a uno mismo no es fácil, por eso ha venido a esta feria de empleo.

Eugenia Gargallo, Fundadora ‘Up Career Design’ lo analiza en el momento: “Es un poquito genérico este sobre mí. Trabajador todo el mundo sabe decir que es trabajador. Quizás yo no empezaría por ahí. A lo mejor podrías empezar por qué querrías trabajar o qué es lo que te motiva”. Con ese dato ya te vas a diferenciar de cientos de cv.

Gargallo recuerda el mítico test de los seis segundos para asegurar que "en seis segundos tienes que decidir si va a la pila de los noes o a la pila de los quizás. Está claro que el currículum genérico no funciona. Hay que personalizar muchísimo el currículum. Contar qué puedes aportar a la empresa. Para cada experiencia es importante también poner qué se logró con esa experiencia. Y esos logros tienen que están orientados a lo que le importa a la empresa y al reclutador. No vale con decir la empresa en la que has estado y durante cuánto tiempo, tienes que relatar lo que hacías, ser concreto".

Mario López Guerrero, docente de la Escuela Relaciones Laborales A Coruña señala que “lo que vemos es que ahora los currículums se parecen mucho porque la gente lo pasa por chat GPT”. También reconoce, "hay que evitar cuentas de correo poco profesionales o no ser claros con el puesto de trabajo. Por ejemplo, "si decimos administrativo, el perfil administrativo es muy amplio. Hay que especificar lo que sabemos hacer, ya sea gestión, documentación, facturas".

Y, por supuesto, por encima de lo demás, no mentir. “He visto currículums un poco desastre y luego ponen que son muy creativos. Entonces no cometer contradicciones”, dice el experto.

Son claves importantes para que nuestro currículum no termine en la basura en solo seis segundos.