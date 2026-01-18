Cuarto Milenio 18 ENE 2026 - 22:30h.

Remedios Sánchez causó el terror en la ciudad de Barcelona hace unos años asesinando ancianas

Hace un tiempo, el miedo se extendió por la ciudad de Barcelona cuando alguien empezó a matar a las mujeres mayores en sus propias casas. El 10 de junio del año 2006, Pepita, de 86 años, apareció muerta en su vivienda tras ser estrangulada. Toni Castejón, portavoz del sindicato de los Mossos d’Esquadra nos cuenta que, al llegar a la casa, no se encontraron con el típico escenario de un robo en una vivienda.

“La mujer estaba en el suelo, había sido golpeado con fuerza y estrangulado con un tapete. Había una hucha de la que se sacaron monedas y ahí apareció una primera huella”, desvela Castejón. Tras este hecho, muchas mujeres comenzaron a tener miedo a quedarse solas en sus casas. Paz Velasco, jurista y criminóloga, nos habla de su modus operandi: era muy masculino y digno de un asesino en serie de cualquier otro país.

Así fue la detención de Remedios Sánchez, ‘la mataviejas’

Mujeres con el mismo perfil fueron asesinadas y sufrieron agresiones por parte de esta criminal. Cuenta Castejón que la mujer se ganaba la confianza de sus víctimas para poder ir a sus casas con diversos engaños. Al analizar las pistas, se dedujo un error por su parte: en un bingo, usó una tarjeta robada, se cotejaron las horas y los DNI y así se dio con Remedios Sánchez.

El 3 de julio, se hacen batidas para buscar a Remedios Sánchez hasta que la vieron en una casa de apuestas y la detuvieron. Los expertos señalan que tiene rasgos de psicopatía y de narcisismo y se resalta especialmente el rasgo de frialdad emocional, baja empatía, capacidad extrema de engañar y manipular y ausencia de culpabilidad. En el juicio, ella niega haber cometido tales asesinatos.

En el año 2008, la audiencia provincial de Barcelona condena a Remedios Sánchez a 144 años de cárcel por tres asesinatos y cinco tentativas de homicidio, pero no tardaría en volver a salir a la calle, pues hay un máximo de 20 años de prisión si cumple con los requisitos. El 3 de octubre de 2025, un nuevo crimen señala a Remedios Sánchez: volvió a matar durante un permiso penitenciario. La pregunta es… ¿pudo Remedios cometer más crímenes durante otros de sus permisos?