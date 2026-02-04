Logo de cuatrocuatro
'Cuarto Milenio' analiza la obra de Erich von Däniken, el escritor que defendió los orígenes extraterrestres de las civilizaciones antiguas: el 8 de febrero en Cuatro

  • No te pierdas 'Cuarto Milenio' el domingo 8 de febrero a las 21:15 en Cuatro

  • Iker Jiménez y sus colaboradores analizarán la figura y la obra del escritor suizo Erich von Däniken

El próximo domingo, 8 de febrero de 2026, a las 21:15 en Cuatro, Iker Jiménez y los colaboradores de 'Cuarto Milenio' analizarán la obra y la figura de Erich von Däniken, escritor suizo que defendió la idea de que las civilizaciones antiguas se desarrollaron gracias al contacto con extraterrestres y que falleció el pasad 10 de enero.

Su primera obra, 'Recuerdos del futuro', se publicó en 1986 y en ella aborda la idea de que varias civilizaciones antiguas fueron instruidas en conocimientos sobre tecnología por parte de visitantes extraterrestres. A ese primer libro le siguieron otros muchos, que le hicieron consolidarse como un escritor de éxito internacional con más de 60 millones de copias vendidas en 32 idiomas.

