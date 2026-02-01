Cuarto Milenio 01 FEB 2026 - 23:30h.

Crean minicerebros humanos a partir de células madre para investigar sobre enfermedades

Recientes estudios aportan novedades curiosas sobre el cerebro, pero también misteriosas. Iker Jiménez charla con Manuel Martín Loeches para dar respuesta a todas las preguntas que se plantean en torno a los minicerebros. Loeches tiene una imagen que muestra las distintas neuronas coloreadas y sus distintas conexiones. Los minicerebros, u organoides cerebrales, no llegan a ser cerebros en sí, sino una imitación en miniatura de un cerebro humano. Está hecho con células y neuronas humanas y tiene una capacidad de pensar, computar y analizar información, nos cuenta el catedrático.

“Es algo con lo que se puede experimentar e investigar sobre enfermedades, desarrollos, posibles efectos de fármacos en el cerebro humano sin utilizar cerebros animales. Los animales tienen unas neuronas diferentes a las nuestras”, detalla Manuel. Dicho de otra manera, en palabras de Iker Jiménez, lo que está haciendo el propio ser humano es “copiar cerebros orgánicos, biológicos, humanos, al margen de nosotros mismos”, aunque Loches quiere matizar algo: no los copia, los crea.

Pero ¿cómo se crean estos mini cerebros? Con células madre obtenidas de los embriones o con trozos de piel o un poco de sangre. Así crean células pluripotenciales, que son células inmaduras “que se pueden convertir en cualquier cosa”. Todo esto se está llevando a cabo en distintos laboratorios en diversas investigaciones en varios países. “El objetivo principal es hacer pruebas en humanos sin sacrificar a ningún humano”, apunta Loeches.

Iker Jiménez alucina con las novedades de los minicerebros

Y es que este avance es tan importante que puede ayudar en un futuro a pacientes con enfermedades como Alzheimer o amnesia: “Esto es de novela. Supera cualquier tipo de imaginación científica”, es parte de la reacción de un asombrado Iker Jiménez. El resto del análisis, junto con el dilema ético que se plantea, en el vídeo.