Un simple gesto que ocultas una guerra. La electricidad forma parte de nuestro día a día, está por todas partes, pero lo que no sabíamos es que hay una oscura carrera detrás de ella. Para ahondar en este tema, Iker Jiménez cuenta con la presencia de Luis Enrique García Muñoz, catedrático y Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid.

La diferencia entre corriente alterna y corriente continua

Corriente alterna contra corriente continua, podría ser el gran titular para comenzar a profundizar en esta batalla para ver quién se hacía con el dominio. Nikola Tesla y George Westinghouse apostaban por la corriente alterna (que llega a la velocidad de la luz a través de un cable mediante un campo electromagnético) y Thomas Edison apostaba por la corriente continua (flujo de electrones que no va a la velocidad de la luz).

¿Qué ocurre entonces? Estados Unidos, finales de los años 1800 – primeros del 1900, “los grandes magnates de Estados Unidos se dan cuenta que esto es una fuente de dinero similar a la del petróleo. Edison, del que hay series dudas de que fuera el único padre que inventó la bombilla, de hecho, un inglés tenía patentes de una bombilla que Edison perfeccionó, tiene su propia compañía para electrificar ciudades como Nueva York y Westinghouse, que es otro magnate, apuesta por un ingeniero, Nikola Tesla”.

La guerra por la electricidad

En medio de esta guerra de apuestas, llega el transformador que inventó Tesla. “El problema está en que, cuando se transmite la electricidad, cuando hay una gran intensidad, hay muchas pérdidas, por eso los hilos son tan largos. Edison tenía muchos problemas para difundir la electricidad, necesitaba potencia. Llega Tesla y dice ‘oye, con la corriente alterna podemos subir el voltaje, bajar la corriente y mantener la potencia y así es más fácil transmitir la energía electromagnética”.

Se demuestra que la corriente alterna llega de manera más precisa y eso le quita adeptos a Edison. Además, es más económico. En medio de esta guerra, “Edison empezó a contratar ingenieros para desacreditar la corriente alterna, pagaba a los grandes medios de comunicación para meter mensajes falsos tipo ‘la corriente alterna mata, la continua no’. Las dos matan o son susceptibles de matar”, detalla Enrique García. El desenlace de este interesante análisis, en el vídeo.