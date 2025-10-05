Cuarto Milenio 05 OCT 2025 - 23:56h.

'Cuarto Milenio' analiza las luces y sombras de la vida de Nikola Tesla

‘Cuarto Milenio’ ahonda en la misteriosa muerte de Nikola Tesla, el visionario inventor e ingeniero eléctrico cuyas contribuciones más significativas son el sistema de corriente alterna, el primer radar, el motor de inducción y la transmisión inalámbrica de energía. Junto a Iker Jiménez se encuentran José Miguel Gaona y Luis Enrique García Muñoz, quienes analizan cómo fue la última noche de Tesla, que falleció solo a los 85 años en la habitación 3327 de un hotel en Nueva York.

Luces y sombras de la vida de Nikola Tesla

“Sensacionalista, con afán de ego para querer destacar y un genio con luces y sombras”, así es como describe Luis Enrique a Tesla. Dicen de él que quiso democratizar la energía y que esto pudo haberle traído problemas. De hecho, hay quien dice que fue asesinado por esto, pero son solo mitos. Estaba obsesionado por el número 3 y sufría cierta falta de sociabilidad:

“Le costaba relacionarse, aunque le gustaba ir a dar de comer a las palomas”, detalla Gaona. Renunció a una nómina millonaria por unas acciones y se vio sumido en la pobreza. Por ello le pagaron la estancia en el New Yorker de Nueva York. Por otro lado, sus biógrafos señalan muchos de sus éxitos relacionados con la electricidad.

La última noche de Nikola Tesla en la habitación 3327 del hotel New Yorker

Gaona ha estado en la misma habitación en la que Tesla falleció de una trombosis coronaria el 7 de enero de 1943. Cuando esto sucedió, el FBI ordena incautar sus pertenencias y hay dos versiones al respecto: por un lado, que incautaron sus planos del ‘rayo de la muerte’ y, por otro, que no encontraron gran cosa, algo que muchos no creen.