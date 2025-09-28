Cuarto Milenio 28 SEP 2025 - 23:45h.

'Cuarto Milenio' entrevista a la doctora Liz Parrish, quien lleva a cabo un doble tratamiento génico

¿Por qué nadie tiene recuerdos de sus primeros años de vida? Las últimas investigaciones sobre el cerebro

Iker Jiménez cuenta con el testimonio revelador de Liz Parrish, una doctora experta en tecnobiología de alta longevidad, la vanguardia científica que intenta que vivamos 150 años o quién sabe si más. Mamen Sala es la encargada de llevar a cabo esta entrevista para ‘Cuarto Milenio’ en la que la doctora desvela cómo funciona su doble terapia génica, que ella misma se ha inventado, siendo ella misma su propio experimento.

Parrish, que es fundadora y CEO de BioViva Sciences Usa Inc., llevaba a cabo ciertas terapias con niños enfermos y, en un momento dado, comprobó ciertos elementos de rejuvenecimiento de algunas partes celulares y decidió aplicarlo a sí misma mediante inyecciones. ¿Está ensayando consigo misma para lograr alcanzar la inmortalidad?

“Recibí dos terapias genéticas: una para alargar los telómeros en mi sistema inmunitario y, con suerte, de todo mi cuerpo, y a otra para fortalecer mis músculos. Esta última, te da músculos grandes, lo cual es excelente para la población envejecida”, desvela Liz Parrish. Es más, asegura que su fisiología “ha cambiado gracias al tratamiento”.

Cuenta que sus indicadores de inflamación “son muy bajos y la longitud de los telómeros de mis linfocitos T es mucho más larga”. “Mi salud parece mejorar según todos los biomarcadores de envejecimiento. No tengo miedo a morir, tengo miedo a sufrir una enfermedad terrible durante décadas, pero, si muero, eso no me da miedo”, confiesa.

La extrema longevidad, a debate en 'Cuarto Milenio'

“He visto a gente morir de cáncer, de Parkinson, demencia… y realmente uno se pierde. Eso es lo que no puedo soportar”, remata la doctora Parrish durante su entrevista. Tras oír sus palabras, Iker Jiménez le da la voz a un grupo de expertos en la mesa de debate de ‘La nave del misterio’: Enrique de Vicente, José Luis Cordeiro, José Manuel Nieves y Yuan Lee.

Cordeiro desvela que Shinya Yamanaka descubrió que el envejecimiento es reversible, lo que significa que se puede volver a ser más joven, y que hay muchas inversiones por parte de multimillonarios como Jeff Bezos (que financia una compañía para el rejuvenecimiento biológico), y grandes compañías internacionales como Google, Facebook o Apple.

“La biología y la medicina se están convirtiendo en informática y hoy tenemos el código de la vida y podemos ver cuáles causan enfermedades, cómo controlar las enfermedades e incluso cómo revertirlas o eliminarlas”, considera Cordeiro. Por su parte, Nieves da más detalles sobre las investigaciones de Yamanaka y discrepa con Cordeiro.

Además, Nieves quiere poner sobre la mesa que, todos estos tratamientos pueden tener graves consecuencias, pues se pueden reproducir células tumorales. Por otro lado, Yuan Lee habla de los intereses de la comunidad y el gobierno chino por estos avances. De hecho, dice que hay un proyecto puesto en marcha. Más detalles, en el vídeo.