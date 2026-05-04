El youtuber estadounidense Logan Paul batió el récord Guinness al vender una carta de Pokemon por 16 millones de dólares

Pokémon cumple 30 años convertido en la mayor franquicia de la historia

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Las cartas Pokémon se han convertido en un codiciado, y muy caro, objeto de deseo. Se han llegado a pagar hasta 16 millones de dólares por una de ellas. La tarjeta se vendió a través de la casa de subastas en línea Goldin y un adjudicador de récords mundiales Guinness estuvo en el evento para verificar que la compra la había convertido en la tarjeta de Pokémon más cara vendida en una subasta. Además, también rompió el récord general de la tarjeta coleccionable más cara vendida en una subasta. Tanto dinero mueven, que se han convertido en un atractivo para los especuladores.

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"La de anoche será una noche que recordaré para siempre. Vendí mi PSA 10 Pikachu Illustrator por 16,492,000 dólares, convirtiéndola oficialmente en la Carta Coleccionable más valiosa del mundo. Experimentar esto con millones de personas en línea y personas afines en la sala mientras abríamos cajas antiguas de cartas Pokémon fue uno de los momentos más memorables de mi vida".

"Después de haber comprado esta tarjeta en 2021 por 5,275.000 dólares, obviamente estoy feliz con el regreso desde el punto de vista financiero, pero estoy más feliz de que se haya probado y se haya consolidado como el mejor coleccionable del mundo. Felicidades a @treasuretrove por comprar un pedazo de historia y comenzar su viaje para reunir los mayores tesoros que hay alrededor. Me alegro de que esta tarjeta vaya a alguien que ama Pokémon tanto como yo".

Japón ha sido la primera en tomar medidas para pararles los pies. Lo que para algunos es solo papel, para otros son billetes. Desde hace años las cartas de Pokémon han pasado de ser un simple entretenimiento a activos de alto valor económico, informa Carla Infiesta. El problema real al que se enfrentan los coleccionistas son los conocidos como scalpers que compran muchísimas y las venden por el doble. Jordan Gómez, de Pokémon Metrópolis Center, señala que "estamos ante personas que van a las tiendas compran el 70% del material y luego lo revenden en el mercado secundario por altas cifras".

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Para evitar este mercado cada vez más especulativo, una tienda en Japón obliga a hacer un examen de preguntas de este videojuego para poder adquirir las cartas. En España han llegado a limitar a un producto por persona en ocasiones. Porque los aficionados saben que estas cartas pueden asegurar un futuro. "Hay cartas que valen miles de euros, más que una casa", dicen unos. Otros señalan que "el otro día fue mi cumpleaños y me gasté 300 euros en cartas". Si no se controla, la reventa de estas cartas es una barrera para los coleccionistas. El objetivo de asegurar que las cartas acaben en buenas manos.