El curioso motivo por el que algunas personas prefieren madrugar incluso en vacaciones

Marta Egea 25 ABR 2026 - 09:00h.

Madrugar en vacaciones puede parecer contradictorio, pero para muchas personas responde a su cronotipo y a cómo funciona su reloj biológico

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Despertador apagado y vacaciones suelen ir de la mano, para muchos, este es el único momento del año en el que está completamente permitido dormir hasta tarde. Sin embargo, hay quienes, incluso sin horarios ni obligaciones, siguen prefiriendo abrir los ojos temprano, muchas veces sin necesidad de alarma y, lo más curioso es que lo hacen por propia elección.

Este hábito tiene una explicación mucho más profunda que una simple manía o una cuestión de disciplina. La ciencia apunta a factores biológicos, psicológicos y de la forma de vivir que ayudan a entender por qué algunas personas encuentran en las primeras horas del día su mejor momento, incluso cuando podrían permitirse dormir más.

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No es una cuestión de fuerza de voluntad

Uno de los errores más comunes al hablar de madrugar es pensar que se trata solo de una cuestión de disciplina o de hábitos adquiridos. La ciencia apunta a un factor mucho más determinante: el cronotipo. Este concepto hace referencia al reloj biológico interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia, y que determina en qué momento del día se está más activo, concentrado o somnoliento.

En la práctica, esto se traduce en que no todas las personas funcionan igual. Mientras que algunas se despiertan de manera natural a primera hora y alcanzan su pico de energía durante la mañana, otras necesitan más tiempo para activarse y rinden mejor por la tarde o incluso por la noche.

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Estas diferencias no son arbitrarias, sino que tienen una base biológica que está influenciada por la genética, la edad o la exposición a la luz natural. Por eso, intentar cambiar radicalmente el horario de sueño sin tener en cuenta el cronotipo puede resultar difícil e incluso contraproducente.

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En el caso de aquellos que prefieren madrugar incluso en vacaciones, lo que pasa es que su ritmo interno ya está alineado con ese horario. Su organismo anticipa el despertar, regula antes la producción de hormonas como el cortisol y reduce la melatonina, lo que facilita abrir los ojos temprano sin sensación de esfuerzo. Es decir, no es que “quieran” madrugar, es que su cuerpo funciona mejor en ese momento del día.

Además, algunos estudios sugieren que los cronotipos matutinos tienden a presentar ciertos beneficios, como una mayor estabilidad emocional o una mejor organización de los ritmos diarios, aunque esto no implica que sean superiores a los nocturnos. Sencillamente, pueden adaptarse mejor a los horarios sociales reforzando la sensación de bienestar.

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Madrugar como forma de bienestar

Aunque tradicionalmente se ha asociado madrugar con la productividad, cuando llegan las vacaciones este hábito responde a una motivación bastante distinta: el bienestar. Para muchas personas, levantarse temprano no es una estrategia para hacer más cosas, sino para vivirlas de otra forma.

Las primeras horas del día ofrecen un entorno más tranquilo, con menos ruido, menos estímulos y una sensación de pausa que resulta difícil de encontrar en otros momentos. Este contexto favorece un estado mental más relajado y consciente, ideal para empezar el día tranquilamente.

En este sentido, uno de los factores más valorados es el acceso a tiempo “propio”. Madrugar permite disfrutar de un espacio personal antes de que el ritmo del día se acelere, un momento en el que es más fácil conectar con uno mismo y realizar actividades que generen bienestar.

Leer, hacer ejercicio, pasear, escribir o simplemente desayunar con calma se convierten en pequeños rituales que aportan equilibrio emocional. No se trata de añadir tareas, sino de recuperar una forma más pausada de experimentar el tiempo.

Además, este uso consciente de las primeras horas tiene un impacto directo en el estado de ánimo. Empezar el día con sensación de control, calma y autonomía puede influir positivamente en cómo se perciben las horas posteriores. De hecho, algunos expertos dicen que estas rutinas matutinas actúan como un anclaje emocional, ayudando a reducir el estrés y a mejorar la claridad mental.

Menos estrés y más equilibrio

Uno de los beneficios menos visibles de madrugar tiene que ver con la regulación del estrés y el equilibrio emocional. Levantarse temprano, especialmente sin prisas, permite empezar el día de forma más gradual, reduciendo la activación del sistema nervioso y evitando esa sensación de urgencia que suele acompañar a los despertares tardíos o acelerados. Este inicio más calmado favorece una mejor gestión emocional, una mayor claridad mental y una sensación de control que puede marcar el tono del resto del día.

Pero detrás de este efecto no solo hay una cuestión psicológica, sino también biológica. La exposición a la luz natural en las primeras horas del día juega un papel clave en la regulación de los ritmos circadianos. La luz matutina ayuda a ajustar este sistema, favoreciendo la producción de cortisol en el momento idóneo y regulando posteriormente la secreción de melatonina.

Este ajuste tiene consecuencias directas en cómo nos sentimos. Un ritmo circadiano bien sincronizado se asocia con una mayor energía durante el día, mejor calidad del sueño por la noche y una mayor estabilidad emocional. Por el contrario, cuando estos ritmos se ven alterados pueden aparecer fatiga, irritabilidad o dificultad para dormir.