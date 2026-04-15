Pasar demasiado tiempo sentado: el cambio sencillo que recomiendan los especialistas para reducir riesgos

Marta Egea 15 ABR 2026 - 08:00h.

Pasar demasiadas horas sentado provoca cambios en el organismo que no se compensan únicamente con hacer ejercicio

Qué ocurre en el cuerpo cuando pasas más de 8 horas sentado: consecuencias invisibles

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Pasar muchas horas sentado se ha convertido en una de las grandes características de nuestra sociedad. Jornadas laborales frente al ordenador, desplazamientos en coche, ratos de ocio en el sofá, y sin darnos cuenta, el tiempo que pasamos en una silla puede superar fácilmente las ocho o diez horas al día.

Durante años, este hábito ha sido considerado como algo inofensivo, siempre y cuando se compensara con ejercicio. No obstante, la ciencia ha empezado a desmontar esta idea: estar demasiado tiempo sentado no es solo la ausencia de movimiento, sino un factor de riesgo en sí mismo. Lo más relevante es que no hace falta cambiar radicalmente la rutina para reducir sus efectos, con un cambio sencillo se puede notar la diferencia.

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El problema de estar sentado

Sentarse es una postura natural, pero el problema llega cuando se mantiene durante largos periodos sin interrupciones. En los últimos años, el estilo de vida ha cambiado de forma radical: trabajos de oficina, ocio digital y desplazamientos prolongados han hecho que muchas personas pasen la mayor parte de su jornada en una silla. La ciencia ha comenzado a señalar que este hábito no es inocuo. De hecho, pasar demasiadas horas sentado no es solo una falta de actividad física, sino un factor de riesgo independiente para la salud.

Cuando el cuerpo permanece inactivo durante largos periodos, se produce una cascada de efectos fisiológicos que afectan a diferentes sistemas. El metabolismo se ralentiza, lo que puede implicar que el organismo queme menos calorías y gestione peor los niveles de glucosa en sangre. Esto puede favorecer, a largo plazo, el desarrollo de resistencia a la insulina y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. A la misma vez, la circulación sanguínea se vuelve menos eficiente, sobre todo en la piernas, lo que puede generar sensación de pesadez, hinchazón e incluso problemas vasculares si se mantiene en el tiempo.

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El sistema musculoesquelético también se ve resentido. Los músculos, sobre todo los del core y las piernas, permanecen inactivos, lo que favorece la pérdida de tono muscular y también una mayor rigidez corporal. Hay que sumar, que una postura prolongada puede derivar en molestias en la espalda, el cuello y los hombros, sobre todo si no se mantiene una ergonomía adecuada.

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Pero uno de los impactos más importantes se produce a nivel cardiovascular. Distintos estudios han señalado que las personas que pasan muchas horas sentadas presentan un mayor riesgo de enfermedades del corazón, incluso si realizan ejercicio en otros momentos del día. Se debe, en parte, a que el sedentarismo prolongado afecta a procesos clave como la regulación de la presión arterial, los niveles de colesterol y la inflamación en el organismo.

Pensar que el ejercicio lo compensa es un gran error

Durante mucho tiempo, se ha pensado que con hacer ejercicio una hora al día para neutralizar los efectos de pasar el resto del tiempo sentado era suficiente. En cambio, la evidencia científica actual matiza este enfoque: el ejercicio es fundamental, pero no elimina por completo los riesgos asociados al sedentarismo prolongado. Una persona puede cumplir con las recomendaciones de actividad física y, aún así, verse afectada si pasa muchas horas seguidas sin moverse.

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El problema está en cómo responde el cuerpo a la inactividad mantenida. Estar sentado durante largos periodos provoca cambios metabólicos y circulatorios que no se compensan únicamente con una sesión de ejercicio puntual. Por eso, los expertos insisten en un cambio de enfoque: no se trata solo de entrenar, sino de incorporar movimiento a lo largo de todo el día.

El sencillo cambio que recomiendan los expertos

La solución que se plantea para combatir un problema tan extendido como el sedentarismo es sorprendentemente simple: no permanecer sentado durante demasiado tiempo seguido. Más allá de rutinas complejas o cambios radicales, la clave está en introducir pequeños momentos de movimiento a lo largo del día. Levantarse, caminar unos minutos, estirarse o sencillamente cambiar de postura cada cierto tiempo. Esto puede parecer un gesto mínimo, pero tiene un impacto real en el funcionamiento del organismo.

La recomendación más repetida es interrumpir el tiempo sentado cada 30 o 60 minutos. No hace falta realizar ejercicio intenso ni tampoco dedicar largos períodos: con pausas de uno a cinco minutos suele ser suficiente para activar la circulación, despertar los músculos y mejorar la respuesta metabólica. Este tipo de pequeños hábitos actúan como pequeños “reinicios” para el cuerpo, evitando que se puedan acumular los efectos negativos de la inactividad prolongada.

Lo interesante es que este cambio no compite con el ejercicio físico, sino que lo complementa. Una persona puede seguir entrenando o yendo al gimnasio, pero si introduce estas pausas activas en su rutina diaria, estará abordando el problema desde una perspectiva más completa. De hecho, cada vez más estudios apuntan a que alternar movimiento y reposo es más beneficioso que concentrar toda la actividad en un único momento del día.

Esto se traduce en algo completamente accesible: levantarse para beber agua, caminar mientras se habla por teléfono, estirarse entre tareas o dar pequeños paseos a lo largo de la jornada. Son cambios que casi no se aprecian, pero que, mantenidos en el tiempo, pueden reducir riesgos y mejorar tanto la salud física como el bienestar general.