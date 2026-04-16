Marta Egea 16 ABR 2026 - 08:00h.

El uso del móvil ha superado las 4 horas diarias en muchos casos, convirtiéndose en un hábito tan normalizado que puede tener consecuencias físicas y mentales

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Coger el móvil se ha convertido en uno de los gestos más automáticos de nuestro día a día. Lo primero que se hace al despertar es mirar el móvil, en el transporte, en el trabajo, mientras se come y, también, justo antes de dormir ya en la cama. Lo que hace apenas unos años era un uso muy puntual, hoy en día es una presencia constante. Tanto, que en España, el tiempo medio frente al móvil ya ronda varias horas diarias, y en muchos casos supera con facilidad las cuatro horas.

Este dato no es anecdótico. A partir de ese umbral, las cuatro horas diarias, los investigadores han comenzado a observar patrones que van más allá de una simple costumbre. La pregunta ya no es tanto si se usa mucho el móvil o no, es qué efectos tiene ese uso prolongado en el cerebro, el cuerpo y la salud mental.

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El nuevo estándar: más de cuatro horas al día

El uso del móvil ha dejado de ser un comportamiento puntual para convertirse en una constante a lo largo del día. En España, los datos reflejan que muchas personas superan ya las cuatro horas de uso, una cifra que no incluye solamente momentos de ocio, sino también trabajo, comunicación y consumo de contenidos.

Este tiempo se suele distribuir en pequeños intervalos que, sumados, dibujan un patrón de conexión casi permanente. Es precisamente esta fragmentación lo que hace que el uso intensivo pase desapercibido: no siempre somos conscientes de cuánto tiempo acumulamos frente a la pantalla.

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El problema no es por la cantidad, sino en lo que ese tiempo desplaza. A partir de cierto umbral, los investigadores comienzan a detectar efectos más claros en la salud mental, la atención o el descanso. Además, ese uso prolongado suele ir acompañado de otros hábitos poco saludables como menor actividad física o mayor exposición a estímulos constantes.

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¿Qué pasa cuando el uso del móvil se prolonga?

Cuando el uso del móvil supera varias horas al día, sus efectos no se limitan a una única área, sino que se entienden de manera transversal al cerebro, al cuerpo y al bienestar general.

Los estudios más recientes apuntan a un patrón claro: cuanto mayor es el tiempo de exposición, más probable es que aparezcan señales de sobrecarga mental, alteraciones del descanso y molestias físicas asociadas al uso continuado. No es un impacto inmediato ni tampoco es siempre evidente, sino que se trata de un desgaste progresivo que se acumula con el tiempo y que muchas veces pasa desapercibido hasta que empieza a afectar al día a día.

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Uno de los ámbitos en los que más puede afectar es la salud mental. El uso intensivo del móvil sobre todo, cuando implica redes sociales o consumo constante de contenido, se ha relacionado con mayores niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos. La exposición continua a estímulos, notificaciones y comparaciones sociales hacen que el cerebro esté siempre en un estado de alerta, haciendo más difíciles los momentos de pausa real.

A esto se suma el impacto en la atención: el cerebro se acostumbra a cambios rápidos de foco, lo que hace que la capacidad de concentración sostenida sea menor y favorezca la dispersión. Como consecuencia, muchas personas experimentan una sensación de cansancio mental constante, incluso en tareas que antes resultaban fáciles.

El descanso es otro de los grandes perjudicados, y probablemente uno de los efectos más infravalorados. Utilizar el móvil en las horas previas a dormir no solo va a retrasar el momento de acostarse, sino que también puede interferir en los mecanismos biológicos que regulan el sueño.

La luz de la pantalla y la estimulación cognitiva dificultan la producción de melatonina, lo que puede traducirse en más dificultades para conciliar el sueño y en un descanso menos reparador. Esto puede generar, con el tiempo, un círculo muy difícil de romper: dormir peor aumenta el cansancio y la necesidad de estímulos rápidos, lo que a su vez aumenta el uso del móvil.

A nivel físico, el impacto también es significativo, aunque a veces se pueda percibir como algo secundario. Mantener la cabeza inclinada hacia delante durante largos periodos genera una sobrecarga en la zona cervical que puede causar dolores en el cuello, espalda y hombros.

Este fenómeno, cada vez más común, se suma a las molestias en manos y muñecas y la fatiga visual provocada por la exposición continuada a pantallas pequeñas. Además, síntomas que cada vez son más habituales son la sequedad ocular, dificultad para enfocar o sensación de cansancio visual.

Por otro lado, existe un efecto inmediato que resulta especialmente relevante desde el punto de vista del estilo de vida: el desplazamiento de otras actividades. A medida que aumenta el tiempo de utilización del móvil, baja el que se dedica al movimiento, al contacto con el entorno o las relaciones sociales presenciales, lo que contribuye a un estilo de vida más sedentario y menos activo.

¿Por qué cuesta tanto reducir el uso?

Uno de los aspectos más preocupantes es el componente conductual del uso del móvil. Muchas aplicaciones están diseñadas para captar y mantener la atención mediante notificaciones, recompensas inmediatas o contenido infinito. Por esto, en muchos casos, no se trata solo de “querer usar menos el móvil”, sino de romper una dinámica en la que el dispositivo se consulta de manera impulsiva, sin tener una necesidad concreta.

No obstante, la ciencia sostiene que cuando se reduce el tiempo de uso, los cambios se notan en relativamente poco tiempo. Distintos estudios han observado que limitar el uso del móvil puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés, aumentar la capacidad de atención y favorecer un descanso más reparador en cuestión de semanas. Esto quiere decir que, aunque el uso intensivo del móvil puede generar cierto “enganche”, sus efectos no son permanentes.