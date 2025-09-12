Sandra Mir 12 SEP 2025 - 20:26h.

La postura cabizbaja que se produce al ir mirando el móvil se está volviendo permanente en nuestros cuellos

Los colegios dan marcha atrás con las pantallas: Cataluña prohíbe móviles en horario lectivo y el uso del ordenador será limitado

Compartir







Se le llama síndrome del cuello adelantado o 'cuello nerd', aunque no es una enfermedad como tal. Está causado por el abuso de pantallas, especialmente de los teléfonos móviles. Es esta posición con la cabeza hacia abajo que ponemos cuando miramos el móvil o la pantalla del ordenador. Además de la postura, provoca problemas más serios como neuralgias y contracturas.

En las calles es cada vez más común. La mayoría de viandantes, o al menos aquellos que caminan solos, van cabizbajos, atentos a aquello que sale en sus pantallas. El fisioterapeuta José Javier Gómez explica la variedad de problemas que puede suponer el viajar siempre mirando hacia abajo. "Para empezar, vamos a hablar de cambios en la postura", afirma.

La postura al mirar el móvil acaba volviéndose constante

Cambios posturales que provocan ese síndrome de cabeza adelantada. Noticias Cuatro sale a la calle a comprobarlo. Un grupo de jóvenes compara su cuello. "Se nota un montón", dice una, mientras otra le consuela: "Un poquito sí". Todas se dan cuenta de que lo padecen, y no son las únicas. La causa, las pantallas.

"Todas las edades lo tienen", asegura Gómez. Incluso sin el teléfono, por defecto, muchos ya caminan con la cabeza adelantada. Mantener de forma prolongada esa posición acaba dando problemas. "Es un dolor que va poco a poco aumentando. Esas curvas que intentan ser armónicas en la columna se pierden", explica el fisio.

PUEDE INTERESARTE Sudoración excesiva sin motivo aparente: posibles causas médicas a considerar

La mayoría se sorprende a sí mismo en esa posición

La forma más fácil de quitárselo es prevenirlo, intentar no mirar el móvil o el ordenador de forma que tengamos que ir cabizbajos. "Lo que me puede preocupar es que en gente muy joven ya se empieza a ver, entonces tenemos que empezar a actuar lo antes posible", advierte Gómez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Pero no es sencillo, la mayoría afirma no darse cuenta de que está poniendo esa postura o sorprenderse a sí mismos en esa posición. "Cuando vemos el móvil siempre tenemos el cuello hacia adelante", apunta una mujer a Noticias Cuatro. "En algún momento de repente está en mala posición", añade otra.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Moverse más y usar las pantallas menos

Hay algunos elementos que nos pueden ayudar, como los atriles o pantallas más grandes. Pero lo fundamental es ser conscientes de la postura y los movimientos que hacemos con la cabeza. "Más que hacer ejercicios, lo primero es moverse. El cuerpo está diseñado para el movimiento. Nuestro cuerpo es como nuestro coche, es nuestra máquina. Entonces tenemos que cuidarlo", asevera el fisioterapeuta.

¿Hay una nueva evolución del ser humano por el móvil? Parece que lo difícil ahora es encontrarse por la calle un cuello perfectamente alineado.