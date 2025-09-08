"La tecnología forma parte del mundo y nuestros jóvenes la necesitarán", apuntan profesores, pero su uso será más comedido

'IPad kids', los niños que pasan la mayor parte del tiempo con el móvil: el 30% lo hace sin restricciones

Compartir







BarcelonaArranca un nuevo curso escolar en la enseñanza obligatoria y, en esta ocasión, lo hace de forma más analógica con los colegios intentando poner freno a las pantallas. Comunidades como Cataluña vuelven a las aulas con la novedad de la prohibición total de los móviles durante toda la etapa obligatoria. Otras siete autonomías dan marcha atrás en la digitalización de la educación y vuelven al cuaderno y al boli, no sin debate entre familias y profesorado, informan en el vídeo Marina Pérez y Laura Arias.

Hace un año el Consejo Escolar de Estado recomendó prohibir los móviles en infantil, primaria y secundaria, así como limitar el uso de tabletas. A partir de ahí, Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura o Galicia optaron por regular estos dispositivos. El resto apuesta por modelos híbridos menos País Vasco, Navarra y La Rioja que dejan libertad a los centros para decidir si usan o no esta tecnología.

Y es que la OCDE ha relacionado en varios informes el uso de dispositivos con un menor rendimiento académico. Por eso su prohibición en Cataluña se ve con buenos ojos en la gran mayoría de los centros. Allí, nada de móviles ni de relojes inteligentes en toda la etapa obligatoria.

Los colegios catalanes requisan móviles a primera hora de la mañana

Uno a uno, los profesores recogen en cajas los móviles de todos los alumnos de primaria y de secundaria. Se deja el uso del resto de pantallas en manos de cada escuela. Empieza el curso escolar y este año en muchos colegios e institutos se da marcha atrás en la digitalización de la enseñanza.

PUEDE INTERESARTE La vuelta al cole reabre el debate sobre las vacaciones en los colegios: así lo hacen en otros países

"A primera hora de la mañana suben a la clase que les toca y en cada clase ya hay unas cajas preparadas. Ellos dejan su móvil dentro de la caja", explica Marta Segura, profesora en Escola Sadako. No podrán usarlo en toda la mañana. En los centros que ya habían eliminado el teléfono móvil los efectos se notan. A mejor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Es el caso de este mismo centro Sadako. Lo confirma su director, Jordi Musons: "Esta dependencia, esta necesidad de consultar el móvil ha desaparecido y eso creo que es absolutamente saludable a nivel mental". La comunidad educativa nota más atención en clase y menos conflictos en los pasillos. "Los beneficios son en la convivencia escolar, en la socialización, menos problemas entre ellos, menos ciberacoso", dice Marina Fernández, presidenta de la asociación 'Adolescencia Libre de Móvil'.

En equilibro con la necesidad de aprender a usar la tecnología

Para algunas familias esta regulación no es suficiente. Consideran que sus hijos siguen demasiado conectados dentro y fuera del aula. "El ordenador es una herramienta de uso totalmente frecuente. Los niños lo tienen como una libreta, como un boli", protesta Nuria González, madre.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La cuestión es ahora encontrar el equilibrio entre una tecnología que es necesario aprender a usar y la protección de la salud mental y la capacidad de atención de los menores. "Nosotros pedimos que se sigan las recomendaciones de pediatría, que actualmente no está sucediendo", reitera Marina Fernández

Pero aunque los móviles desaparecen, las pantallas permanecen en el itinerario escolar. Lo cual no es totalmente negativo, aseguran desde algunos colegios. "La tecnología es algo que forma parte del mundo y como forma parte del mundo es una cosa que también nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas en un futuro necesitarán. La escuela tiene que educarlo", afirma Marta Segura. Las aulas fomentarán este curso el uso comedido y responsable de los dispositivos digitales.