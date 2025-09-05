Expertos en educación ponen sobre la mesa un modelo de parón veraniego más corto

La vuelta al cole reabre varios debates. Uno de los más discutidos es si los estudiantes españoles tienen muchas vacaciones y si son más que las de los europeos. En nuestro país, los alumnos vuelven a las aulas después de 12 semanas de vacaciones de verano. Y la mayoría de países vecinos tienen menos. Eso sí, informa en el vídeo Laura Queijeiro, algunos reparten el descanso a lo largo del curso.

Buena parte de nuestros vecinos retoman antes el curso. Inglaterra y Alemania son los que menos paran, con un receso estival de tan solo seis semanas. Con ocho o menos también se sitúan Noruega o Francia y algo más descansan en Bélgica, Polonia, Suecia o Austria, donde las vacaciones de verano duran de ocho a 10 semanas.

Otros países europeos tienen las mismas vacaciones que España. Son Serbia, Bulgaria, Rumania, Hungría, o Chipre. Y por encima de nuestros alumnos, los estudiantes de siete países, entre los que se encuentran Portugal, Italia o Grecia, con hasta 14. Según 'Eurydice', España no es ni el que más ni el que menos, pero el contraste con las vacaciones de los padres, que no suelen superar las cuatro semanas, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de si son demasiadas.

Muchos padres las consideran demasiado largas

Tras dos meses y medio vacías, las aulas volverán en unos días a llenarse de alumnos. Para algunas familias es un alivio. "Son excesivamente largas. Si las acortan un mes, no pasará nada", apunta un padre a Noticias Cuatro. "Para compaginar con el trabajo son realmente largas", añade otro. Aunque algunos se muestran más a favor del disfrute: "Para mí están bien, lo único es mejorar la conciliación familiar", afirma una madre.

No son los únicos que piden darle una vuelta. Expertos en Educación ponen encima de la mesa una reforma del modelo educativo, con períodos de vacaciones más cortos y repartidos a lo largo del año. Detectan varias problemáticas en ese descanso estival tan largo. "En el caso de los más pequeños hay cosas del curso anterior que todavía no se han fijado, con lo cual al volver están olvidadas", explica Ángeles Franqueira, psicóloga.

Franqueira añade: "En el caso ya de los adolescentes, dentro de nada van a estar al borde de la vida adulta. Ninguno de los que trabajamos tenemos dos meses y medio de vacaciones. Como muchísimo un mes o 20 días y gracias".

Estudian hacerlas más cortas y repartir los descansos a lo largo del año

En Reino Unido o Alemania las vacaciones de verano duran seis semanas, pero tienen más pausas durante el curso. Muchos se plantean si podría España seguir ese camino. "Todo es posible pero la cuestión es si nos interesa", dice la presidenta Asociación de Directores de Institutos de Galicia, Isabel Ruso.

A algunos padres parece que sí. "Igual haría el periodo de verano un pelín más pequeño para ampliar los periodos que hay intermedios", opina una madre. Otra coincide: "Yo creo que deberían de estar más espaciadas durante el año".

Los expertos afirman que se necesita analizar cómo repercutiría en la vida de las familias y en el desarrollo académico, personal y social de los niños. "Tiene que ser un estudio muy serio y que tiene no solamente que recabar a nivel educativo esa información, sino a nivel social, porque esto va a repercutir a las familias", asevera Ruso. Polémicas aparte, lo cierto es que el próximo lunes toca volver a la normalidad y lo mejor es hacerlo con energía y optimismo.