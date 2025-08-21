Un estudio reveló como las jornadas escolares más largas apremian a las mujeres a trabajar más allá de la crianza

La vuelta al cole se encarece menos que el año anterior pero ya asciende a los 501 euros por niño de media

Compartir







Un estudio ha revelado que la elección de un horario lectivo más amplio o más compacto tiene grandes implicaciones en la marcha de la economía familiar y las relaciones maritales. Tradicionalmente se han analizado los efectos que tiene en el aprendizaje o en el bienestar de los estudiantes, pero esta vez una investigación ha comprobado que cuando los niños pasan más horas en el cole, acaba dándose también un aumento de los divorcios, informa en el vídeo Cristina Montalvo.

Tres investigadoras hicieron un seguimiento de un programa que se puso en marcha en México en 2007 para aumentar en tres horas y media al día la jornada lectiva. Midieron también los registros de rupturas matrimoniales. Cruzaron datos y concluyeron que hay una conexión muy marcada entre la jornada partida y el divorcio.

PUEDE INTERESARTE Las profesiones favoritas de los niños y las niñas en 2025: Aitana y Lamine Yamal como jefes soñados

Más horas en el colegio, más horas libres para sus madres

La relación entre ambos asuntos parece lejana pero tiene su cadena de efectos lógicos. Apuntan que ampliar las jornadas supone "una subvención implícita para el cuidado de los hijos" ya que, si están en el colegio, nadie tiene que ocuparse de ellos en casa. Lo que ocurre en México y, en menor medida, en España es que las madres son las que habitualmente se encargan de ese cuidado infantil.

Con la ampliación de horarios tienen más tiempo libre, que pueden emplear en trabajar fuera y obtener un salario que refuerce su independencia económica. Esto termina implicando que, si deciden terminar con el matrimonio, tienen un apoyo monetario para hacerlo.

En ese tiempo ellas trabajaban: un colchón económico para un posible divorcio

El estudio encontró diferencias según las zonas. Detectaron que esos efectos eran más intensos en los municipios del país donde los ciudadanos tenían ideas menos tradicionales en cuanto al matrimonio, los divorcios y el trabajo femenino. También se concluyó que estos efectos en la tasa de rupturas se iban intensificando con el paso de los años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Las científicas llegaron a calcular que la ampliación del horario lectivo había provocado más de 23.000 divorcios adicionales entre 2009 y 2016. Casi el 5% de los que se presentaron. Son, de nuevo, datos de México pero de este lado del charco también hay estudios que defienden que reducir el horario lectivo impacta negativamente en el trabajo de los progenitores. La aplicación, por ejemplo, de la jornada continua que se hizo a raíz de la pandemia provocó perjuicios especialmente en las madres, que sufrieron una reducción relevante de sus ingresos.