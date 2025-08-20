Los libros de texto vuelven a ser lo más caro y lo que más asciende, teniendo un precio medio de 365 euros

La segunda quincena de agosto avanza implacable. Los niños, despreocupados, alargan todo lo que pueden el verano. Las cabezas de sus padres, más previsoras, ya están pensando en la vuelta al cole. En muchas casas ya preparan la compra de libros y material, y muchos comercios responden a esa demanda sacando al escaparate subrayadores, cuadernos y uniformes, informan en el vídeo Maialen Larrinaga y Sara Baos.

Este año las familias van a gastar un 2% más que el año anterior. El precio de la vuelta al cole asciende 501 euros por niño de media. Las mochilas rondan los 29 euros, un chándal los 26, los distintos materiales de papelería y escritura suman cerca de 48 euros y el calzado deportivo promedio puede alcanzar los 32.

Lo más caro, como es habitual, los libros de texto: cuestan 365 euros de media. Son además lo que más sube de precio, ascendiendo un 7%. Aunque este año la vuelta al cole no se encarece mucho, se suma a varios años seguidos de subidas acumuladas. En total, el coste de empezar un nuevo curso ha subido un 18% en los últimos tres años.

Las familias ya se pasean con el carrito de la compra

Aunque los más pequeños quieren estirar las vacaciones, "luego en septiembre hay más jaleo y nos pilla el toro", dice una madre. Por eso ella ya prepara la vuelta al cole, reorganizando armarios, rescatando estuches y recorriendo los comercios para comprar nuevos materiales. No es la única, un padre coincide con ella en la papelería donde se encuentran: "Compramos ya porque luego hay mucha gente".

Comienza la cuenta atrás para los niños. Algunos ya están emocionados, con "muchas ganas". A otros les cuesta más, pero no hay mal que por bien no venga: "No me gusta ir al cole, pero comprar sí". Por eso, hay que ir tachando cosas de la lista: "Libretas, lápices, rotuladores, cartulinas...".

Ellos suben de curso y los precios también

Un carro de la compra que este año es un 2% más caro que el curso pasado. Las necesidades cambian y requieren de nuevos útiles: "La niña se ha metido en artes y hay que ir a la tienda de artes, todos los materiales pueden aumentar cinco o seis veces el precio del año anterior", asevera un padre.

De media, por cada niño la vuelta al cole este año costará unos 500 euros. "Por eso les traigo a comprar todo conmigo", apunta un padre a Noticias cuatro, "quiero inculcarles que las cosas cuestan". Supone casi un 20% más que hace tres años. "Todo para arriba menos los sueldos", se lamenta. Sus hijos suben de curso, pero el dinero en su cartera baja.