La inteligencia artificial está hecha para todas las edades. Nos lo demuestra Ramón, ingeniero, director de teatro y viajero incansable. Tras una vida repleta de aventuras y experiencias, a sus 91 años está haciendo un curso de Inteligencia Artificial y es uno de los alumnos más aventajados.

Cada mañana Ramón Martín-Busutil enciende su ordenador, se prepara un café y se conecta a las sesiones del cruso de IA Founderz para aprender sobre esta técnica tan novedosa. Su mente no para, es el que más ejercicios hace del curso. "Algunos con éxito y otros sin él", ironiza.

Le mueve el interés por aprender

Hay algo que le mueve desde que nació, las ganas de saber más. Para el, "aprender una tecnología no es una cuestión de edad, sino de curiosidad e interés". Considera que la IA es una nueva revolución, y él ya ha vivido muchas desde que nació allá por 1934. "A mí me recuerda esto a la necesidad de aprender mecanografía", afirma.

A Ramón siempre le ha llamado el mundo de la informática y los ordenadores. "Desde hace mucho tiempo, me compré mi primer compact cuando tenía unos 40 años", recuerda. A parte, nunca ha parado de formarse: "Tengo los diplomas colgados donde el váter, tanto el doctorado como el título de ingeniero", bromea sin pelos en la lengua.

Asegura que no hay edad para aprender. Entiende aquellos que tienen más rechazo a la IA, pero les envía un mensaje: "Yo creo que es por miedo a lo desconocido, por pensar que nos va a transformar la vida". No cree que la IA pueda sustituirnos, sino que debe ser una herramienta más a nuestro servicio. Sostiene que "el ser humano tiene que seguir innovando" para progresar. Con personas como él, desde luego, la IA no tiene que hacer.