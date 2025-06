Los clientes no dan crédito a que los atienda un nacido en el siglo XXI

A CoruñaCon tan solo 24 años se ha convertido en el notario más joven de España. Fernando Frías ha conseguido la plaza de Cedeira, un concello coruñés de poco más de 6.000 habitantes. En la localidad lo reconocen como un 'niño prodigio' y no es para menos, en tiempo récord ha aprobado una de las oposiciones más duras y, según informa Nuria Fresneda en el vídeo, con nota.

No llega al cuarto de siglo y su aspecto de veinteañero le delata incluso en traje pero, cuando entra por la puerta de la oficina, es Don Fernando. Así se refiere a él Aglaya Fojo, secretaria de la notaría. "Por cuestión de respeto", apunta. Su juventud fue toda una sorpresa para ella y lo es cada día para los clientes.

La estupefacción de los clientes es habitual, "no se creen que sea él"

Les atiende un notario nacido en el siglo XXI. "Se quedan con cara de sorpresa, no me lo dicen por respeto, pero es normal, soy un chaval de 24 años", relata Frías, que no tiene ningún problema con el asombro de la clientela. No solo es el más joven de España, sino que sacó la mejor nota de su tribunal y la más alta desde que hay registros en alguna de las pruebas. El proceso de preparación le llevó tan solo un año y nueve meses, cuando la media para aprobar son cinco años.

"Hablaba con mis preparadores y uno de ellos me decía que lo intentase y el otro que si estaba loco", recuerda entre risas. Decidió hacerle caso al más atrevido y comenzó una vida mucho más dura que la del opositor habitual, estudiando 15 horas al día los siete días de la semana. Esa situación duró casi un año.

"Como no salía de casa empecé a perder musculatura", confiesa el joven

El jurista relata que "hay momentos duros mentalmente y físicamente también". "Al final como no salía de casa empecé a perder musculatura", destaca. Pero siempre tuvo claro que quería opositar y ser notario, así que ahora disfruta de la recompensa. Además, en un lugar que ama. Y es que, aunque Fernando es madrileño, siempre le encantó Galicia, por eso ha escogido la plaza en Cedeira.

La secretaria Aglaya bromea: "Hay gente que se lo encuentra y no se cree que sea él". Otros hacen por llevarla a un aparte y le preguntan susurrando que cuántos años tiene. Pero, lo crean los clientes o no, su pequeño pueblo del norte de A Coruña puede presumir de tener el notario más joven de España.