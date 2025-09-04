Según la OMS, las mochilas nunca deberían exceder el 10% del peso total del niño o adolescente

Una de las preguntas que padres y madres se suelen hacer cuando llega la vuelta al cole es si pesan demasiado las mochilas que sus hijos llevan a case. La OMS recomienda que el peso de la mochilas escolares no superen el 10% del peso del niño. Pero la forma en la que el estudiante se cuelga la mochila es también muy importante, informa en el vídeo Marta Álvarez.

Libros de texto, cuadernos, estuches, rotuladores, merienda o diccionarios. Las espaldas de los niños y adolescentes viajan cada día cargadas de material, pero ese peso debe ser muy medido si no queremos que poco a poco sus columnas vertebrales se encorven año tras año. Las consecuencias a largo plazo pueden afectar incluso al crecimiento.

Cuando el peso es excesivo puede derivar en problemas de espalda y jaquecas

Diego empieza quinto de primaria, tiene 10 años, pesa 30 kilos y su mochila... ya lo dice él: "Un montón". Sus padres lo comprueban con la báscula y efectivamente: más de los tres kilos que le corresponden según las recomendaciones de la OMS.

La comunidad educativa es consciente del problema: "Les quitas la mochila y van encorvaditos", afirma un padre, "pero es que necesita el libro de todo lo que va a llevar en el día, lleva la libreta, lleva dibujos...". Los expertos en salud recomiendan intentar dejar en clase lo más que se pueda. De superar constantemente el límite, "Los riesgos son dolores musculares, problemas de espalda, aparición y agravación de escoliosis e incluso que los niños no tengan un buen rendimiento", asegura Carmen de la cerda, fisioterapeuta.

Todo ello puede ocasionar problemas a largo plazo. "Tratamos muchos niños que vienen aquejados de problemas de dolor de cabeza y viene todo en las cervicales por cargar con las mochilas", añade.

Las mochilas mejor acolchadas y bien cerca de la espalda

También es importante el tipo de mochila. Deberían ser como mucho de 30 centímetros de largo por 20 de ancho, dependiendo de la edad del niño. "Como estos dos tipos, que son tamaño medio y están reforzadas por detrás con su forma ergonómica para que el alumno se sienta cómodo llevando el peso que debe de llevar", explica Pedro Rodríguez, de papelería 'Falla'.

Además, deben emplearse bien, quedando bien pegadas a la espalda y estando el peso bien repartido de lado a lado y concentrado en la pared interior. El 83% de los menores carga con un peso excesivo, especialmente de los 10 a los 12 años. "En vez de tenerlo en su rejilla del cole y demás, pues tienen que cargar con todos los libros y les debe de costar a los pobres", se lamenta una madre. A veces el saber sí ocupa lugar y, además, pesa.