Con el comienzo de curso a la vuelta de la esquina, toda la comunidad educativa se hace una pregunta recurrente: ¿Sirve de algo repetir curso? Existe un eterno debate pero cada vez más estudios dicen que no. Una nueva investigación de la Universidad Loyola de Andalucía apunta que repetir no tiene beneficios ni académicamente, ni desde el punto de vista del desarrollo del menor.

El estudio asegura que los alumnos repetidores sufren problemas de integración social. "Son menos populares en las redes de amigos y de mejores amigos", afirma Pablo Brañas, catedrático en Economía del Comportamiento y uno de los autores del estudio. "Además, son más populares en las redes de enemigos y encima de todo aparecen como muy centrales en las redes de odio, en las redes de conflicto", añade.

Repetir les aísla de sus amigos y el impacto dura años

No sorprende que obligar a un niño o adolescente a repetir dificulte su integración en grupos sociales. Al separarles de su curso de toda la vida, se rompen los vínculos sociales de los estudiantes, aislándolos todavía más y haciendo su día a día en clase duro y desagradable. El impacto negativo de repetir se mantiene incluso años después.

Repetir curso es un concepto que viene de hace décadas pero sus resultados no mejoran con el tiempo. "Lo más duro de todo es que cuando comparamos ahora chicos que repiten en la actualidad con chicos que repitieron en el pasado, entonces lo que encontramos es que apenas hay ninguna diferencia. En todas las características son iguales", sostiene Brañas. "Lo único que parece ser que cambia es que la impopularidad se atenúa un poco", recalca.

No solo no mejora las notas, aumenta la posibilidad de que deje los estudios

Estudios anteriores aseguran que repetir curso tiene escasos beneficios académicos. Lo confirma este catedrático: "No solo tiene escasas o nulas mejoras en los resultados, sino que además aumenta la probabilidad de que se vayan del colegio y salgan del sistema educativo".

Ahora, este estudio demuestra que los alumnos que repiten acaban además más solos, más rechazados y con menos herramientas para salir adelante. "Al final son niños que van a salir más tarde al mercado laboral, que van a tener más tarde independencia económica", resume el investigador.

España sigue teniendo una de las tasas de repetición más altas de su entorno. "Los números son escalofriantes. Cuando comparan las medias de repeticiones de nuestro país con las medias europeas todavía son muy altas", advierte. Uno de los objetivos de la última ley educativa del actual Gobierno ha sido bajar el número de repetidores.