El doctor IA triunfa entre los jóvenes de 16 a 19 años: los riesgos

Al menos 9 de cada 10 adolescentes de 16 a 19 años consulta sus síntomas a la IA cuando nota algún problema de salud

En la era digital, cada vez más personas consultan Internet antes de ir al médico, y ahora, además, recurren a la Inteligencia Artificial (IA) como si fuese un especialista accesible las 24 horas del día. Según datos del informe de Línea Directa, la tendencia es especialmente intensa entre los más jóvenes: 9 de cada 10 adolescentes de 16 a 19 años consulta sus síntomas online cuando nota algún problema de salud.

El estudio revela que para muchos jóvenes la IA se ha convertido en una especie de “primera consulta médica”, una herramienta inmediata que promete respuestas rápidas sin esperas ni desplazamientos. Además, 4 de cada 10 adolescentes acuden a un buscador, a un influencer o a herramientas de IA antes de pedir cita con un profesional sanitario. La mezcla entre información médica y contenido no verificado en redes sociales termina creando un entorno donde resulta difícil distinguir entre recomendaciones fiables y consejos peligrosos.

Según Línea Directa, uno de los factores que explican esta dependencia es la sensación de control que ofrece buscar en Internet: los jóvenes sienten que pueden comprender lo que les pasa sin tener que enfrentarse a una consulta que viven como incómoda o lenta. La inmediatez refuerza la idea de que la IA “resuelve rápido”, aunque en realidad pueda estar generando diagnósticos incompletos, erróneos o alarmistas.

Riesgos para la salud mental: un bucle que agrava la ansiedad

El informe subraya que los adolescentes diagnosticados de ansiedad o depresión son los que más consultan a diario estas plataformas. Esa práctica repetitiva, es decir, una “rastreo constante de síntomas”, termina generando un bucle de preocupación: cuanta más información consumen, más aumenta la inquietud, y ese incremento del malestar les lleva a volver a buscar aún más.

Esta espiral, según advierte Línea Directa, puede empeorar notablemente su salud mental, reforzando la hipervigilancia, el miedo a la enfermedad y la sensación de que algo grave está ocurriendo, incluso cuando no es así. Además, muchos jóvenes interpretan la información sin supervisión profesional, lo que les puede llevar a evitar acudir a un médico real, retrasando diagnósticos y tratamientos necesarios.

Los expertos coinciden en que la IA puede ser una herramienta útil para obtener información general, pero jamás debe sustituir la evaluación personalizada de un profesional. Fomentar un uso responsable, enseñar a identificar fuentes fiables y animar a pedir ayuda médica ante cualquier duda son claves para evitar que esta nueva forma de autodiagnóstico se convierta en un riesgo añadido para la salud de los jóvenes.