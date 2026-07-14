Sube al absentismo, cae la compra de viviendas y aumenta el empleo de inmigrantes en hostelería

Cristina Montalvo 14 JUL 2026 - 15:06h.

Cae la compraventa de vivienda ante la escalada de precios, sube el absentismo laboral y los inmigrantes copan el empleo.

No se cobra lo mismo estando de baja que trabajando: los complementos en las bajas laborales

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El día de hoy deja titulares de tres asuntos económicos muy importantes. Empezando por la caída en las compras de vivienda. Porque las compraventas han vuelto a disminuir en mayo más de un 7% interanual todos los meses.

En 2026 se han vendido menos casas que el ejercicio anterior, pero este descenso es el más abultado en dos años. El mercado sigue fuerte, por encima de las 56.000 operaciones al mes, en estabilización, porque los altos precios echan a los compradores del mercado. Estas caídas aun no se reflejan aún en los precios, pero posiblemente servirán para estabilizarlos y no se descartan bajadas en zonas concretas.

Y lo que no baja sino que sube es el absentismo. Sube hasta el 7,6% en 2025. Significa que ese porcentaje de horas de trabajo pactadas no se hacen y no se hacen sobre todo por las bajas por enfermedad. La tasa de absentismo por incapacidad sube al 6%. En ambos casos son niveles máximos, por encima incluso de los de la pandemia. Las tasa más altas se dan en el País Vasco y Cantabria, y la más baja en Baleares. Según Adecco, esto costó a la economía más de 59.000 millones el año pasado.

Y hablando de trabajo, hemos conocido el efecto de la regularización de extranjeros en el empleo. 159.097 nuevos afiliados hasta finales de junio por ese proceso extraordinario. La mayoría con contratos indefinidos para trabajar en hostelería, comercio y construcción. El empleo entre los extranjeros creció en junio más de un 11% interanual.