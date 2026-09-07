El precio de la vivienda lleva 12 años subiendo sin parar, pero hay algún motivo para el optimismo

Cristina Montalvo 07 SEP 2026 - 15:28h.

Por tipos, la vivienda usada sube un 13% anual y la nueva lo hace un 7%.

La renta media de un inquilino son 21.000 euros anuales, la de un propietario 32.000 y la de un casero 51.000

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El precio de la vivienda no da tregua. Continúa subiendo, aunque ofrece alguna señal de cierta moderación. En la primavera volvió a encarecerse y ya lleva 49 trimestres, doce años seguidos, acumulando subidas. La vivienda es un 12,2% más cara que hace un año, pero se ha producido un punto de inflexión y ese ritmo de encarecimiento está empezando a bajar ligeramente.

Por tipos, la vivienda usada sube un 13% anual y la nueva lo hace un 7%. Y por territorios donde más aumentó el precio es en Ceuta, y luego en el norte, Asturias, Castilla León, Aragón, La Rioja marcan las mayores subidas. Cataluña, Canarias o el Pais Vasco las más moderadas.

Hay consenso en que el nivel de precios al que ha llegado es una barrera para muchísimas familias, que esto está recortando las ventas. Hoy, los registradores dicen que en julio han anotado la mayor caída en dos años, también con los tipos de interés al alza y que esto está contribuyendo a que los precios en vez de subir tanto se estén estabilizando. Idealista dice que esta tendencia ya se ve de forma clara en Madrid.

Estos datos se conocen precisamente cuando se ha lanzado la plataforma de la empresa pública de vivienda. Se llama CASA 47 y es un portal inmobiliario de vivienda pública que, de momento, nace con 800 inmuebles. Son casas de alquiler asequibles en los inquilinos pagarán como máximo un 30% de su renta por el arrendamiento. Las adjudicaciones se harán ante notario y los contratos tendrán una duración de 14 hasta 75 años.