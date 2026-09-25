"No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya"

La crisis de vivienda sin solución: burocracia, falta de suelo, escasa rentabilidad y rentas por debajo de los precios

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Maricarmen, con 87 años, promete batalla. Desde la cama del hospital Gregorio Marañón apunta directamente a los fondos buitres. "Y lo que quiero es que este problema que tenemos con todos los fondos buitre, se elimine de una sola vez por todas". Maricarmen quiere que nadie tenga que pasar por lo que ella ha pasado. Se ha convertido en el símbolo del derecho a una vivienda digna. Maricarmen se sigue recuperando de su ingreso por agotamiento y los médicos continúan haciendo pruebas. Según el Sindicato de Inquilinas, Maricarmen sigue sin alternativa habitacional.

"No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. No ha podido ser, vale, pero por favor luchad, el que yo no pueda hacer vídeos por la edad, por mi enfermedad, no significa que no vaya a colaborar con el sindicato y con todos vosotros. Os envío un abrazo muy fuerte y gracias por todo, por todo, y lo que quiero es que este problema que tenemos con todos los fondos buitres se eliminen de una vez por todas para que no vuelva a ver ni un solo caso como el de Maricarmen".

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El impacto del caso de Maricarmen ha puesto al Gobierno contra las cuerdas. Ahora trabaja en un real decreto que apoyen sus socios. Junts quiere que se rebajen los impuestos a los propietarios si se quieren suspender los desahucios. El sindicato de Inquilinos quiere que el real decreto se apruebe el martes. Sumar también, aunque haya rebajas fiscales de los propietarios a los que les afecta la prórroga. Feijóo dice que no va a usar el caso Maricarmen y prefiere hablar en serio del precio de la vivienda. Y no va a dedicar mucho tiempo para escuchar al Gobierno. Sumar apuesta por expropiaciones mientras que el Gobierno lo ve fuera del marco constitucional.

El sindicato de inquilinas quiere un decreto Maricarmen el martes

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha reclamado este viernes la aprobación este mismo martes del que han denominado 'decreto Maricarmen' para responder a la "ola de indignación" por la situación de la vivienda, en el marco de las movilizaciones convocadas en 40 ciudades de todo el país y a un día de la manifestación 'Ni una Maricarmen más' en Madrid.

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"El 'Decreto Maricarmen' debe aprobarse este mismo martes", han defendido las portavoces de la CSI Carme Arcarazo y Alicia del Río durante una rueda de prensa celebrada horas antes de las protestas previstas en Segovia, Albacete, Benidorm, Santander, Ciudad Real, Cáceres, Valladolid y Monforte de Lemos, y un día antes de la manifestación convocada en la Puerta del Sol de Madrid este sábado a partir de las 18.30 horas.

En concreto, la organización ha reclamado que el decreto incluya medidas estructurales para impedir los desahucios, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, la congelación de los precios actuales del alquiler, la aprobación de prórrogas "efectivas" y la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos, como, según han señalado, ocurre en países como Inglaterra.

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Asimismo, han instado a los partidos políticos a apoyar "sin fisuras" el "decreto Maricarmen" y han reclamado a CCOO y UGT la convocatoria de una huelga general por la vivienda y el coste de la vida si la norma no sale adelante. "¿Cuántas Maricarmen más hacen falta para que los partidos de verdad reaccionen? ¿Cuántas Maricarmen más hacen falta para que los sindicatos laborales convoquen una huelga general?", han planteado.

Arcarazo ha recalcado además que si estas medidas no pueden ser aprobadas, "no tiene sentido que este Gobierno siga adelante". Paralelamente, Madrid acoge estos días la contracumbre internacional 'El Barrio', en la que participan 70 organizaciones de 24 países con el objetivo de construir una "verdadera coalición internacional contra el rentismo".

Feijóo pide no usar el caso Maricarmen

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar" y hacer "demagogia" con el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que vivía desde hace 71 años, y ha admitido que "situaciones excepcionales como ésta" requieren buscar "respuestas excepcionales". Tras asegurar que el jefe del Ejecutivo esta "inhabilitado" en materia de vivienda, ha pedido dar una "oportunidad" al PP.

"El Gobierno ha tenido ocho años, no ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda y yo pido una oportunidad para solucionar el problema de vivienda", ha declarado Feijóo en declaraciones a los medios tras clausurar el Campus FAES junto al expresidente José María Aznar.

Ante el caso de Maricarmen, que sigue ingresada tras haber sido desalojada de su casa en el madrileño barrio de Retiro, Feijóo ha admitido que es "descorazonador" la imagen que han visto con este desahucio, en alusión a la salida de su vivienda en una camilla.

Sin embargo, Feijóo ha cargado duramente contra el Gobierno por usar este caso. "Utilizar a Maricarmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el Gobierno", ha manifestado el jefe de la oposición.

Dicho esto, ha destacado que el año pasado hubo en España unos 24.000 o 25.000 desahucios", "un 11% más que el año anterior". Además, ha subrayado que el precio de la vivienda "está imparable, tanto en la compra como en alquiler", recalcando que Pedro Sánchez lleva gobernando ocho años.

"Han pasado ocho años. El Gobierno no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie", ha enfatizado, para insistir en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda" durante dos legislaturas.

Por eso, ha pedido "una oportunidad para solucionar el problema de vivienda", resaltando que este problema "solo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas nuevas". "Solo así podemos rebajar los precios de la vivienda", ha apostillado.

"No voy a hacer demagogia con esto, no voy a utilizar un desahucio de una persona mayor a pesar del impacto que eso supone. Me gustaría hablar en serio de la vivienda y yo pido una oportunidad para arreglar un problema que el señor Sánchez no solo no lo ha arreglado, sino que lo ha agravado", ha concluido.

Bolaños acusa a PP y Vox de estar con los especuladores

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido "altura de miras y responsabilidad" a los grupos parlamentarios para poder aprobar el próximo martes en un Real Decreto Ley un paquete "completo y potente" de medidas en materia de Vivienda, pero ha asegurado que PP y Vox "ni están ni se les espera" porque "son representantes de los especuladores y no de los ciudadanos que necesitan vivienda".

Bolaños ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha acudido a la subdelegación del Gobierno junto con la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y se ha referido a las medidas que pretenden impulsar en el ámbito de la vivienda después de que este miércoles fuera desahuciada en Madrid una mujer, de 87 años, que no podía asumir la subida del alquiler de su vivienda, propiedad de Urbagestión Desarrollo e Inversión.

Bolaños ha defendido que el Gobierno aprobó la primera ley de vivienda de la democracia, así como distintas moratorias y escudos, antidesahucios. No obstante, ha apuntado que el último no se aprobó por "el voto en contra de la derecha y de la ultraderecha". "Hemos aprobado bastantes decretos con moratorias antidesahucios. Hemos creado una empresa pública Casa 47 para promover el acceso a la vivienda de personas con menos recursos que lo pueden hacer y estamos llevando a cabo inversiones en materia de vivienda que son sencillamente espectaculares respecto a periodos anteriores", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que van a invertir 7.000 millones de euros en el periodo que va de 2026 a 2030, y van a facilitar una financiación de más de 23.000 millones para poder "garantizar el acceso a una vivienda asequible a miles de ciudadanos que tienen dificultades económicas para hacerlo".

El ministro de Presidencia ha asegurado que van a trabajar y se van a "dejar la piel" para que el martes puedan aprobar un Real Decreto Ley con "medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible".

En concreto, sobre la postura de Junts ha indicado que están hablando con esta formación para llegar a un acuerdo y aprobar el Real Decreto Ley pero ha insistido en que no solo con Junts, porque el Parlamento español es "muy plural y fraccionado". Por lo tanto, ha asegurado que tienen que "hablar, consensuar y acordar" con diferentes grupos parlamentarios con "intereses que son distintos". "Tenemos que conciliarlos en unas medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible a los ciudadanos que tienen dificultades en este momento", ha manifestado.

El ministro ha señalado que no es partidario de fórmulas de expropiación que "no llevan a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española". Por ello, cree que hay que buscar soluciones que sean "integrales" para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad. "Para que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad y para evitar también desahucios tan horribles como el que pudimos ver el pasado miércoles de Maricarmen", ha apuntado.

Por último, Bolaños ha añadido que todas las manifestaciones que se están produciendo en España para defender el derecho a una vivienda a un precio asequible cuentan "con el respeto del gobierno de España". "Claro que sí, porque estamos ante un problema que estamos intentando solucionar", ha añadido.