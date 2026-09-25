El asalto a Ceuta ha provocado una quiebra social que provoca el miedo al futuro de los musulmanes caballas.

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Ceuta ha sido un ejemplo de convivencia entre civilizaciones y religiones. Pero el asalto a Ceuta ha provocado una quiebra social. Al menos eso es lo que sienten musulmanes que viven en Ceuta y son caballas. Lo ha comprobago in situ Sergio García.

Es el caso de Suad Ahmed, que percibe cómo en las terrazas, en los restaurantes no se habla de otra cosa. De invasores, de traición. Denuncia que una parte de la ciudadanía está sufriendo humillaciones e incluso agresiones. Suad ha nacido en Ceuta al igual que sus padres y reconoce que han sido ejemplo de convivencia. Yo no creo que a día de hoy estemos siendo un ejemplo de conviviencia. No se escucha otra cosa que traidores, es que lo lleváis en la sangre, es que todos sois iguales. Nada va a ser lo mismo".

Uzman Bersabé señala que más que convivencia, lo que ha habido en Ceuta ha sido una coexistencia. "Yo soy musulmán y español, no tengo ningún origen marroquí. Creo que este mensaje que se está dando aquí viola todo el engranaje constitucional. Y trata al islam y a los musulmanes son foráneos y extranjeros que nada tiene que ver con lo que para ellos es la españolidad. Va a ser muy difícil volver a lo de antes".