Código 10 Madrid, 02 SEP 2026 - 01:28h.

Unos amigos de las entrevistadas se encontraban en el mismo restaurante que los ministros cuando ha saltado la noticia

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En 'Código 10' conectan con José María Fernández desde Ceuta, quien se encuentra con Yoli y María José, vecinas ceutíes.

Y es que unos amigos suyos se encontraban cenando en el mismo restaurante que los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Saiz cuando se ha revelado en exclusiva en el programa unos informes que demostrarían que el Gobierno de España era conocedor de que se podía producir la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y que señala a Marruecos como posible implicado en su organización.

Así ha sido la reacción de los ministros

Según revela una de ellas, los ministros se encontraban "distendidamente": "Se estaban riendo y hablando mal del delegado de Gobierno, que lo sepa".

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Sin embargo, de repente "han empezado a sonar móviles" y "qué casualidad que ha sido cuando habéis dado la exclusiva".

"Se han levantado, supongo con el rabo entre las piernas, y los que estaban allí presentes les han dicho 'Venga, que ya es hora de ir a trabajar'", señala la vecina.

Esta es la información que les ha llegado por parte de sus amigos, presentes en el lugar. Y, aunque ellas no estaban, no tienen duda de que esta reacción se debe a la información del programa dado que inclusos sus amigos lo estaban viendo en su teléfono: "Si ellos lo estaban viendo y, de repente, ellos estaban tan felices y se han acabado las risas, se han levantado y se han ido: blanco y en botella".

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"Yo me siento mal por ser una privilegiada y están los ministros que tienen que velar por nuestra seguridad riéndose mientras hay vecinos en Ceuta que no pueden salir ni de su casa. No lo entiendo, no tienen vergüenza", señala otra de ellas.

La petición de las vecinas a Susana Díaz

María José pide hablar con Susana Díaz para hacerle una petición: "Me gustaría escuchar a más gente dentro de vuestro partido que son del PSOE, no sanchistas, defender a España como lo está defendiendo Melchor León. Basta ya de dobleces, de intentar a jugar a dos bandas. Lo que está haciendo Sánchez con el PSOE es hundirlo, lo estáis consintiendo".

Además, la vecina ceutí le señala las condiciones de las fuerzas de seguridad frente a las de los migrantes ante la atenta mirada de la senadora socialista: "Ojalá Ceuta sea el principio del fin de esta clase política porque aquí todos habláis y mentís y el pueblo se calla".

"¿Van a seguir mintiendo, sacando la cara por Marruecos? ¿Vamos a seguir todos los españoles callados? ¿Van a seguir todos los socialistas callados? Por favor, los socialistas de bien, salid mañana. Representarnos, representar al pueblo de España. El PSOE no es Sánchez, el PSOE son muchos padres de familia que se levantan por la mañana y pagan sus impuestos. Que España despierte de una vez", añade.