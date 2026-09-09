Código 10 Madrid, 09 SEP 2026 - 01:12h.

'Código 10' expone un nuevo aviso que recibió el Gobierno el pasado 27 de julio sobre la entrada en Ceuta

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Además de la primera exclusiva que trae 'Código 10', el equipo del programa expone un nuevo informe en exclusiva que asegura que el 27 de julio el Gobierno también fue alertado de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Los detalles de este nuevo aviso

Este nuevo aviso fue, presuntamente, el primero que se dio al Gobierno "tres días antes de la invasión". "El día 27 de julio avisaba la Brigada de Extranjería y Fronteras advirtiendo de lo que podía pasar y acabó pasando", asegura David Aleman.

Ese aviso llegó, al igual que los otros dos expuestos en el programa, al Centro Nacional de Información. "Este es un órgano operativo que depende directamente del DAO, la figura clave en la estructura de seguridad del estado español. Es un cargo de confianza nombrado por el ministro del Interior", explica el copresentador.

Entre las funciones del Centro Nacional de Comunicaciones se encuentra centralizar todos los avisos. Esto quiere decir que "el DAO recibe y redistribuye estos avisos e informes siguiendo unos criterios", señala David Aleman.

Además, señala que los informes de los días 27 y 28 de julio hablan de "riesgo elevado" y que "sí llegaron al Gobierno al contrario de lo que afirmó el Presidente en el Congreso". Por otro lado, el del 29 de julio eleva al "riesgo extremo".

"Ante ese escenario, los responsables policiales, además de trasladarlos al Centro Nacional de Comunicaciones, se decide remitir a mayores a la Secretaría de Estado de Seguridad, a la delegación de Gobierno de Ceuta y a las principales jefaturas de la Policía de Ceuta y Melilla", añade.