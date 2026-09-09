Código 10 Madrid, 09 SEP 2026 - 00:38h.

La portavoz de JUPOL informa sobre las últimas agresiones sexuales en Ceuta cuando todavía no se ha hecho público

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Hablando de "la sensación de miedo subjetivo" en 'Código 10', Nacho Abad le pregunta a Laura García, portavoz de JUPOL, por la última hora en Ceuta.

Los detalles de las

"Me han informado los compañeros, todavía no se ha hecho público porque quieren se oculte absolutamente toda la información... Esta noche ha habido otra agresión sexual a dos chicas, una de ellas menor", informa la portavoz de JUPOL.

En esta ocasión "por suerte" ha sido detenido, afirma: "Pasaron dos militares por allí y pudieron alertarles y ya fueron los compañeros".

Además, confiesa que "cuando han declarado dicen que ese chico, tiene cerca de 30 años, llevaba todo el día detrás de ellas y cuando las vio en la Playa del Trampolín las acechó tocándoles sus partes".