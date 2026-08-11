Los fuegos no dan tregua en Huelva, Huesca, Segovia y Castellón

En el incendio de Niebla ya están trabajando sobre el terreno más de medio millar de efectivos de la UME y la Guardia Civil.

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En el incendio de Niebla ya están trabajando sobre el terreno más de medio millar de efectivos de la UME y la Guardia Civil.

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Hoy seguimos muy pendientes de los incendios en España. A esta hora los que más preocupan son el de Niebla, en Huelva, que cuatro días después sigue "fuera de capacidad de extinción". También en Las Peñas de Riglos, en Huesca han ardido ya más de 3.600 hectáreas y está fuera de control. Y mejoran tanto el incendio de Segovia como de Castellón en las Navas de San Antonio las condiciones meteorológicas son favorables y en Tirig el fuego se ha estabilizado.

En el incendio de Niebla ya están trabajando sobre el terreno más de medio millar de efectivos de la UME y la Guardia Civil. El fuego no les ha dado tregua. Trabajan sin descanso y la UME ha tenido que incorporar más recursos a las labores de extinción. El incendio no ha traspasado la provincia, pero todavía quedan más de 600 vecinos evacuados entre Huelva y Sevilla. De momento, las llamas han afectado a más de 20.000 hectáreas. Cuerpo a cuerpo, sometidos a la voracidad incandescente de unas llamas todavía fuera de control. Motosierra en mano, se deshacen de los árboles que puedan servir de combustible. Y con mangueras ahogan las llamas. Son estos esfuerzos, junto al cambio de patrón del viento, los que han posibilitado las novedades de hoy

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Antonio Sanz, consejero de la presidencia de la Junta ha manifestado que "pudimos cerrar el frente del oeste que amenazaba abrir un nuevo foco”. aunque todavía a expensas de la evolución de un incendio que ha devorado más de 25.000 hectáreas. La incertidumbre crece si llegara al pueblo a Las Pedanías.

Las llamas ya acechan Sevilla. Allí, puerta a puerta, la Guardia civil pide la evacuación y retumba con eco en un pueblo que ya parecía estar avisado. El lunes al mediodía, el Madroño, junto a cuatro de sus pedanías, fue desalojado. Autoridades y vecinos rescataban a los animales de las fincas cercanas. Apresurados, porque la columna de humo está cada vez más cerca. 400 personas que dejan atrás sus casas con mal sabor de boca. Todavía recuerdan el incendio que desoló el municipio hace ya más de 20 años.

En Castillo de las Guardas casi una treintena de los vecinos han sido desalojados. También allí han notado la cercanía de las llamas. Quedan a la espera de noticias, mientras los efectivos encaran uno de los incendios más complejos que ha azotado Andalucía.

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Controlado el incendio forestal de Tírig

El incendio forestal de Tírig (Castellón), originado el pasado viernes, se ha dado por controlado desde este martes a las 10.52 horas, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

En consecuencia, se desescala a situación 3 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana. Este nivel supone que el fuego se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación dentro de las líneas de control.

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El incendio de Tírig se inició el viernes por la tarde y se dio por estabilizado este lunes por la tarde. Según el último balance de la pasada jornada, el número de hectáreas afectadas ronda un total de 754.En concreto, 404 hectáreas corresponden al término municipal de Tírig y 350 a la localidad de Catí, que fue evacuada el domingo aunque los vecinos regresaron este lunes a sus casas. La gran mayoría de las 754 hectáreas afectadas están en superficie forestal, hasta un total de 617. Además, según la última estimación, el perímetro del incendio asciende a 22,8 kilómetros.

Este pasado lunes, una vez estabilizado el incendio, el Cecopi decidió redimensionar los efectivos movilizados a Tírig en base a las necesidades actuales. También se empezó a replegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) a su base de Bétera (Valencia).

Unas 4.000 hectáreas afectadas en el incendio de Las Peñas de Riglos

El incendio forestal, declarado este lunes en La Peña de Riglos, en la Comarca de la Hoya de Huesca, ha afectado ya a una superficie de 4.000 hectáreas. El Gobierno de Aragón ha activado la Situación Operativa 2 Nivel 2 del PROCINFO. En el lugar que se ha originado hay una masa muy extensa y continua de pinar. Se ha procedido al desalojo de ocho pueblos, con un total de más de 200 personas: Alastuey, Larués y Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués. En su mayoría han sido trasladadas al pabellón Monte Oroel de Jaca.

Ha qiuedado cortada la carretera A-132, desde el kilómetro 38 en Murillo de Gállego al 64 en Bailo; la A-1205, desde el punto kilométrico 38 en Triste al 41 en Santa María de la Peña.

Se estima que las próximas horas sean complicadas en las labores de extinción. En estos momentos, se trabaja por todo el perímetro, aunque reocupan especialmente los sectores 3 y 4 hacia cabeza ya que se prevén vientos de sur que podrían facilitar el avance hacia esta dirección. En el flanco derecho, el fuego ya ha sobrepasado en algunos puntos el cortafuegos. En el izquierdo, se está consiguiendo mantenerlo relativamente contenido en la carretera A-132.

La prioridad es proteger los núcleos urbanos y tratar de contener el avance del incendio en la medida de lo posible, especialmente en la cabeza del flanco derecha. Los medios desplazados del Operativo INFOAR --Gobierno de Aragón-- son los siguientes: Helitransportada de Teruel, helicóptero medio Helitransportada de Ejea, helicóptero medio de la Helitransportada de Bailo, helicóptero ligero de la Helitransportada de Alcorisa, helicóptero ligero de la Helitransportada de Peñalba, helicóptero ligero de Coordinación H0, once brigadas terrestres, nueve autobombas, tres bulldozer.

Por parte del Ministerio de Transición Ecológica se han desplazado tres BRIF, seis helicópteros medios, tres aviones anfibio FOCA 1 avión de coordinación (ACO), un avión bombardero de Plasencia, dos helicópteros bombarderos ligeros, tres aviones anfibios ligeros y la Unidad Móvil de Análisis y Planificación. El Ministerio de Defensa ha desplegado cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con 220 efectivos, doce autobombas, dos nodrizas y dos bulldozer).

La Comunidad Foral de Navarra está con una Brigada helitransportada, un helicóptero ligero, dos brigadas terrestres, una nodriza, y la Generalitat de Cataluña, con un helicóptero bombardero ligero. También se encuentran en la zona Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la Diputación de Huesca.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha hecho, desde el Puesto de Mando Avanzado, un llamamiento "a la prudencia más absoluta. Estamos en un mes que sabéis que es complicado".

Ha señalado que "mañana en Aragón también tenemos un evento o una situación complicada con el eclipse en los cuatro o cinco puntos de observación oficiales que tenemos", por lo que ha incidido en el "llamamiento generalizado a la más absoluta prudencia de todos los ciudadanos".

El número de hectáreas afectadas por este incendio "es provisional, en estos momentos la previsión que manejamos es de aproximadamente unas 4.000 hectáreas. El incendio por la zona orográfica y por la geografía tiene un gran potencial y además concurren todas las circunstancias que hemos tenido este verano, un invierno y una primavera muy buena, seguida de un verano excepcionalmente seco".

Regresan a sus casas los vecinos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael en Segovia

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Segovia ha acordado este martes levantar la medida de evacuación para los vecinos de los nucleos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael y reabrir al tráfico la carretera SG-722, tras evaluar la situación del incendio de Navas de San Antonio (Segovia).

La reunión del CECOPI ha tenido lugar a las 8.30 horas en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, presidida por la delegada territorial, Raquel Alonso, para analizar la evolución del fuego tras los trabajos nocturnos desempeñados por el operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León.

A la vista de la "efectividad" de las labores realizadas y a propuesta de los técnicos del operativo de extinción y de las administraciones representadas, se ha decidido que los ciudadanos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael, que permanecían evacuados en El Espinar y Villacastín desde el domingo, ya pueden regresar a sus hogares.

Asimismo, la carretera SG-722, que permanecía cortada en todo su recorrido, ha quedado reabierta a la circulación. Una vez levantadas todas las medidas de protección adoptadas para la población, el Índice de Gravedad Potencial (IGR) ha descendido a IGR 1.